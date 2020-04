Horror-Schocker wird zur Serie: Halloween-Macher legt Hellraiser neu auf

Nach Shining wird der nächste Horror-Klassiker neu aufgelegt. HBO entwickelt eine Hellraiser-Serie, für die Halloween-Regisseur David Gordon Green verpflichtet wurde.

Mit Hellraiser - Das Tor zur Hölle schuf Clive Barker einen der größten Horror-Klassiker. Unvergleichlich ist bis heute die Mischung aus psychosexuellen Spannungen, sadomasochistischer Symbolik, bizarren Höllenvisionen und perversen Abgründen innerhalb der menschlichen Seele. Gleichzeitig wurde die Figur des Pinhead zur Horror-Ikone neben Größen wie Michael Myers, Jason Voorhees und Freddy Krueger.

Auf insgesamt 10 Filme kommt das Hellraiser-Franchise bislang, doch an die Qualität des Originals reichte kaum eine Fortsetzung heran. Jetzt soll die Reihe jedoch nochmal auf andere Weise erweitert werden. Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist eine Hellraiser-Serie in Planung.

Halloween-Regisseur wurde für Hellraiser-Serie verpflichtet

Nachdem es vor kurzem schon die Nachricht gab, dass J.J. Abrams für den Streamingdienst HBO Max eine Shining-Serie entwickelt, arbeitet HBO jetzt an einer Hellraiser-Serie. Genauso wie der Klassiker von 1987 soll auch diese auf Barkers Novelle The Hellbound Heart basieren. Die Geschichte der Serie soll die Mythologie der Vorlage fortsetzen und erweitern. Barker selbst ist bisher nicht in das Projekt involviert.

© Turbine Die Zenobiten in Hellraiser

Was aber schon feststeht, ist ein erster Regisseur. David Gordon Green, der zuletzt den neuen Halloween-Film sowie die kommenden Sequels Halloween Kills und Halloween Ends inszenierte, wird für die Pilotfolge und weitere Episoden der Hellraiser-Serie Regie führen. Als Drehbuchautoren wurden Mark Verheiden (Ash vs. Evil Dead) und Michael Dougherty (Trick'r Treat - Die Nacht der Schrecken) verpflichtet, die im Horror-Genre Erfahrung haben.

Hellraiser soll auch im Kino fortgesetzt werden

Neben der geplanten Hellraiser-Serie von HBO soll das Franchise auch im Kino eine Art Wiederauferstehung erleben. Nachdem die letzten Teile des Franchise nur noch direkt fürs Heimkino veröffentlicht wurden und weder Fans noch Kritiker überzeugen konnten, ist für die Zukunft ein Hellraiser-Reboot mit Kinoauswertung geplant. Hinter dem Projekt steht The Dark Knight-Autor David S. Goyer.

Wann der neue Hellraiser-Kinofilm oder die Hellraiser-Serie von HBO genau erscheinen sollen, steht zurzeit noch nicht fest.

Freut ihr euch auf eine Hellraiser-Serie?