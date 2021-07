Horror-Spektakel Conjuring 3: Das neue Böse hat eine überraschende Verbindung zu Annabelle

Conjuring 3: Im Bann des Teufels gruselt mit einer für das Franchise ungewöhnlichen Bösewichtin. Und diese hat eine überraschende Verbindung zur Horror-Puppe Annabelle. Habt ihr sie erkannt?

Die Kinos haben endlich wieder geöffnet und der Horrorfilm Conjuring 3: Im Bann des Teufels lädt zum gemeinsamen Gruseln ein. Darin untersuchen die Dämonologen Ed und Lorraine Warren einen neuen Fall im Jahr 1981, der auf den ersten Blick nichts mit den restlichen 7 Filmen des Conjuring-Universums gemein hat.

Achtung, es folgen Spoiler zu Conjuring 3: Im Bann des Teufels:



Conjuring 3 hält für aufmerksame Fans aber einige Easter-Eggs bereit, die auf die vergangenen Filme hinweisen. Die verfluchte Puppe Annabelle und das Bildnis der Dämonen-Nonne Valak haben sich unauffällig in den Film geschlichen. Überraschender ist aber eine Verbindung der satanistischen Schurkin zum Ursprung von Annabelle.

Conjuring 3 überrascht mit Annabelle-Verbindung: Wer sind die Disciples of the Ram?

In Conjuring 3 versuchen die Warrens (Vera Farmiga und Patrick Wilson) mehr über die übernatürlichen Vorkommnisse herauszufinden, die die Familie Glatzel und Arne Johnson heimsuchen und letzteren hinter Gittern bringen. Dabei stoßen sie auf ein Hexen-Totem. Um mehr darüber zu erfahren, ziehen sie den pensionierten Priester Father Kastner (John Noble) zurate.

Bevor sich Kastner in den Ruhestand begab, untersuchte er den Satanistenkult der Disciples of the Ram und brachte diesen schließlich zur Strecke. Diese Sekte spielte eine wichtige Rolle im ersten Annabelle-Film. Denn die Disciples of the Ram bringen Menschenopfer, um Dämonen in unsere Welt zu bringen und Chaos zu verbreiten.

Diese Sekte war es auch, der sich das verfluchte Waisenkind Janice (aus Annabelle 2) als erwachsene Frau anschloss. Janice wurde als Kind von der Familie Higgins adoptiert und erhielt einen neuen Namen: Annabelle Higgins.

Gemeinsam mit ihrem Partner ermordete sie im Jahr 1970 erst ihre Adoptiveltern und nahm sich schließlich selbst das Leben. Das führte dazu, dass der in ihr hausende Dämon in die Puppe "Annabelle" hineinfuhr, die die Nachbarsfamilie Norm kürzlich erworben hat – es ist die gleiche Puppe, in der der Dämon schon 1958 hauste, ehe er von Janice Besitz ergriff. Verwirrend, ich weiß.

Conjuring 3-Schurkin: Ohne Annabelle gäbe es keine Okkultistin

Im weiteren Verlauf der Handlung von Conjuring 3 erfahren wir, dass Father Kastner eine Tochter hatte. Diese zog er im Geheimen groß. Zu spät bemerkte er, dass seine Tochter Isla großes Interesse an den Disciples of the Ram zeigte. Und diese Tochter ist es auch, die hinter all dem Spuk in Conjuring 3 steckt. Sie ist die erste menschliche Gegenspielerin im Conjuring-Universum.

© Warner Bros. Die Okkultistin in Conjuring 3

Isla (Eugenie Bondurant) ist eine Okkultistin, die einen Handel mit einem mächtigen Dämon eingeht, welchem sie drei Seelen versprochen hat. Durch satanistische Rituale sorgt sie dafür, dass Menschen besessen werden und in mörderische Rage verfallen. Aber was hat das alles mit den Disciples of the Ram und Annabelle zu tun?

Eine eindeutige Antwort liefert der Film uns nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass sie nicht direkt mit der Sekte aus Annabelle verbunden ist, sondern durch deren Schriften und Rituale inspiriert wurde und nun ihr eigenes dämonisches Ding durchzieht.

Ebenso erfahren wir im Film auch recht wenig darüber, welchem Dämonen die Okkultistin überhaupt dient. Dieser sollte eigentlich eine viel größere Rolle in Conjuring 3 spielen und in einem potentiellen Spin-off weiter erforscht werden.

Dieser Plan wurde aber fallen gelassen und bereits gedrehtes Material aus dem Film geschnitten, wie Regisseur Michael Chaves im Interview mit Slash Film verriet.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

