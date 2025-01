Horror-Trailer anschauen auf eigene Gefahr: Die neue Stephen-King-Verfilmung verstört schon jetzt

Ein verfluchter Affe sorgt im neuen Horrorfilm von Longlegs-Regisseur Osgood Perkins für Blutbäder und Grauen – natürlich nach einer Vorlage von Stephen King.

Schon der kurze Teaser zum neuen Film von Osgood Perkins sorgte für reichlich Vorfreude unter Horror-Fans. Nun ist auch der lange Trailer zu The Monkey erschienen und dürfte für weiteren düsteren Hype sorgen. Wie die ausführliche Begründung der Nur-für-Erwachsene-Altersfreigabe verrät, erfolgt das Ansehen auf eigene Gefahr.

Neuer Stephen King-Horror: The Monkey-Trailer verstört mit Blut und Bowling-Kugeln

Nach seinem Erfolg mit Longlegs hat Osgood Perkins (Sohn von Psycho-Darsteller Anthony Perkins) sich in seinem neuen Horrorfilm Stars wie Elijah Wood (Der Herr der Ringe), Tatiana Maslany (Orphan Black) und Theo James (Divergent) vor die Kamera geholt. Schon das erste Poster versprach: "Alle sterben. Und das ist richtig krank." Im Trailer findet ihr weitere Beweise für diese Behauptung ... wenn ihr euch traut, das anzuschauen:

The Monkey - Redband Trailer (English) HD

Nach einer Kurzgeschichten-Vorlage * von Horror-Autor Stephen King konfrontiert The Monkey die Zwillinge Bill und Hal mit einem offenbar verfluchten Affen-Spielzeug, das eine Reihe furchtbarer Tode lostritt. Jahre später, als die Brüder erwachsen sind und glaube, den Fluch hinter sich gelassen zu haben, erklingen erneut die unheilvollen Becken des Kuscheltiers und sorgen für Blut und Verderben. Produziert wurde der Horrorfilm unter anderem von James Wan (Conjuring).

The Monkey startet bald: Horrorfilm und Trailer sind nur für Erwachsene

In blutiger Vorfreude teilte die Produktionsfirma Neon übrigens schon vor der Veröffentlichung des The Monkey-Trailers den Bericht der US-amerikanischen Motion Picture Association (MPA), die ähnlich der deutschen FSK Filme und Trailer bewertet. Die MPA schlüsselte die Begründung für eines nicht jugendfreien R-Ratings in 19 (!) Punkten auf:

Unter 17-Jährige müssen in den USA für einen Kinobesuch mit R-Rating eine erwachsene Begleitung mitbringen. Neben zahlreichen Schimpfworten und sind auch die Gewaltdarstellungen im Trailer dafür verantwortlich, dass The Monkey nur von Erwachsenen angeschaut werden sollte: Zu einem "Kinderwagen in Flammen" gesellen sich "abgetrennte Finger", "exzessive Blutspritzer", mehrere brennende Köpfe, Eingeweide und eine "ins Kindergesicht krachende Bowling-Kugel".

Der Horrorfilm The Monkey startet am 20. Februar 2025 in den deutschen Kinos und wird dann sicherlich eine mindestens genauso hohe Altersfreigabe erhalten wie sein Trailer.

