House of the Dragon für 5 Euro im Monat streamen – Mit 30.000 Filmen, Serien und 250 HD-Sendern schlägt dieses Angebot gerade Netflix, Amazon & Co.

Das neue Angebot von Waipu.tv und WOW ist unschlagbar. Auch wenn Netflix das Streaming groß gemacht und Amazon Prime schnell nachgezogen hat, stellt diese Aktion die Konkurrenz jetzt in den Schatten.

Bei Waipu.tv erhaltet ihr ein unschlagbares Angebot, das das Beste aus zwei Welten vereint: TV und Streaming. Waipu.tv bietet eine Riesenauswahl an HD- und Pay-TV-Sendern, während WOW mit preisgekrönten Filmen und Serien lockt, darunter auch die kommende zweite Staffel von House of the Dragon.

Auf das Waipu.tv Perfect Plus Abo erhaltet ihr jetzt 50 Prozent Rabatt und zahlt nur 5 Euro im Monat. Inklusiv mit dabei ist das WOW Filme & Serien-Abo im Wert von 9,98 Euro im Monat, sodass ihr 180 Euro im Jahr spart.

Streaming-Traum mit WOW Deal Zu Waipu.tv

WOW bietet eine Riesenauswahl an Filmen und Serien

Im Filme & Serien-Abo von WOW bekommt ihr den großen Oscar-Abräumer Oppenheimer zu sehen, und auch Kino-Konkurrent Barbie ist im Abo enthalten. Action-Fans können sich auf die John Wick Reihe freuen, inklusive des neusten Teils John Wick: Kapitel 4. Krasse Autostunts gibt es mit Fast & Furious 10 und Horror-Fans können sich unter anderem auf The Nun II freuen.

waipu.tv Filme, Serien, Sport und TV mit Waipu.tv und WOW

Bei WOW habt ihr Zugriff auf unzählige hochkarätige Filme und Serien *. Darunter auch auf zahlreiche preisgekrönte HBO Serien wie Succession, die mit 9 Golden Globes und 20 Emmys ausgezeichnet wurde. Auch Fantasy-Kracher und Game of Thrones Spin-off House of the Dragon erscheint im Juni mit der langersehnten zweiten Staffel bei WOW. Neben HBO habt ihr auch Zugriff auf Sky Originals wie die Krimiserie Der Pass oder das neue Historiendrama Mary & George.



Das ist im WOW und Waipu.tv Angebot enthalten

Durch Waipu.tv habt ihr Zugriff auf insgesamt 296 Sender, wovon 254 in HD erhältlich sind. Auch 69 Pay-TV-Sender, wie WarnerTV oder Universal sind im Paket enthalten. Wenn euch die Sendezeiten nicht in den Zeitplan passen, könnt ihr Sendungen auch aufnehmen, dafür stehen euch 100 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung.

Nehmt ihr das Angebot wahr, beträgt die Laufzeit 12 Monate. Anschließend ist das Abo monatlich kündbar. Wer sich das Paket für 5 Euro im Monat sichern will, hat dafür noch bis zum 07. April 2024 Zeit.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.