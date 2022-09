House of the Dragon-Schock: Showrunner verlässt GoT-Serie und der Regisseur einer Marvel-Katastrophe soll ihn ersetzen

Die Game of Thrones-Serie House of the Dragon verliert schon nach Staffel 1 ein Herzstück. Füllen soll die Lücke ein GoT-Veteran, der einen berüchtigten Marvel-Film verbrochen hat.

Die Arbeit an Game of Thrones laugt aus: Schon die beiden Showrunner der Original-Serie David Benioff und D.B. Weiss flüchteten nach 8 Staffeln geradezu aus der Fantasy-Produktion. HBO hätte gerne mehr Staffeln gemacht. Die erste Spin-off-Serie House of the Dragon verliert nun schon nach Staffel 1 einen der drei großen Eckpfeiler im Hintergrund: Regisseur und Showrunner Miguel Sapochnik.

Ein Ersatz für die bestätigte 2. Staffel House of the Dragon steht allerdings schon in den Startlöchern und dessen Vita hat Licht und Schatten. (Alle Folgen House of the Dragon könnt ihr beim Streaming-Dienst WOW * sehen)

Drei Jahre Arbeit an House of the Dragon waren genug

Wie der Hollywood Reporter schreibt, legt Sapochnik seinen Posten nach "drei auszehrenden Jahren" nieder, in denen "viel Mühe" in die GoT-Serie geflossen ist. Von dem einstigen Creator-Trio um HoT-D bleiben nun noch Ryan Condal und natürlich Original-Schöpfer George R.R. Martin über. Sapochnik wird in Zukunft als ausführender Produzent tätig sein und womöglich weitere GoT-Projekte entwickeln. House of The Dragon hatte den besten Start einer Serie bei HBO hingelegt und mit Folge 2 die Publikumszahlen sogar gesteigert.

Der House of The Dragon-Ersatz hat Thor 2 gedreht, aber vielleicht ist das gar nicht schlimm

Mit Alan Taylor steht der Nachfolger bereits fest. Taylor ist in der GoT-Geschichte kein Unbekannter. Er drehte insgesamt 7 Folgen der Fantasy-Serie, darunter 6 während der ersten 2 Staffeln. Er bildete den Ton und Stil von Game of Thrones also maßgeblich mit. Alan Taylor ist ein hervorragender Episoden-Regisseur, der für einige der größten Serien überhaupt tätig war: The Sopranos, Deadwood, Mad Men, Six Feet Under und Lost zieren seinen Lebenslauf.

Beschmutzt wird dieser jedoch von 3 Filmen: Terminator 5: Genisys, das Sopranos-Prequel Many Saints of Newark und natürlich der berüchtigte Thor 2: The Dark Kingdom. Terminator 5 und Thor 2 gehören zu den jeweiligen Tiefpunkten ihrer Franchises und sind bei Fans extrem unbeliebt.

Bei der Wahl Taylors dürfte allerdings dessen Erfahrung im Serien- und vor allem im GoT-Fach schwerer gewogen haben.

