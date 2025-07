Unfassbare wahre Geschichte erobert Netflix-Charts: Sie macht auch 176 Jahre später noch wütend

In den Netflix-Charts kämpft sich gerade eine wahre Geschichte zur Spitze, die sich vor 176 Jahren in den USA zutrug. Sie erzählt von Unrecht, das viele Zuschauer:innen wütend machen wird.

Neben grandiosen Sci-Fi-Krachern, Fantasy-Epen und von vielen verspotteten Marvel-Flops finden sich in den Netflix-Charts auch aufwühlende wahre Geschichten. Auf Platz 5 der Filme ist das Historien-Drama Harriet - Der Weg in die Freiheit mit Wicked-Star Cynthia Erivo neu eingestiegen. Es erzählt von unzumutbaren Zuständen der Barbarei, die es vor 176 Jahren in den USA gab.

Darum geht's im Netflix-Hit Harriet

Harriet dreht sich um die historische Figur Harriet Tubman (Erivo), die in den Südstaaten des 19. Jahrhunderts als Sklavin aufwächst. Als sie 1849 heiraten und ihre Freiheit erlangen möchte, wird sie von den Besitzern ihrer Plantage brutal eingeschüchtert. Ohne ihren Geliebten (Zackary Momoh) entschließt sie sich zur Flucht und kann der gnadenlosen Verfolgung nur durch einen Sprung ins Ungewisse entgehen.

Schaut euch hier den Trailer zu Harriet an:

Harriet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Doch einmal auf freiem Fuß, kehrt sie den Missständen ihrer Heimat nicht den Rücken: Harriet Tubman wird zu einer der berühmtesten Figuren der sogenannten Underground Railroad, eines Fluchtweges, der unzählige schwarze Menschen in die Nordstaaten und damit aus der Sklaverei holte.

Trotz ihrer ergreifenden wahren Geschichte werden sich hierzulande wohl nur wenige an die Regiearbeit von Kasi Lemmons (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody) erinnern. Sie erschien während der Pandemie im 9. Juli 2020 und erreichte daher nur in eingeschränkter Art ihr Publikum. Nichtsdestotrotz steht sie bei stattlichen 74% Kritikerwertung auf Rotten Tomatoes , das Publikum verlieh dort sogar 97%.

So sehen aktuell die Charts der Filme auf Netflix aus:

Podcast: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

Beim Blick auf das Streaming-Filmjahr 2025 warten vielversprechende Neuerscheinungen auf ihre Entdeckung bei Netflix, Apple TV+ und Co. Die 10 größten Streaming-Filme des Jahres stellen wir euch im Podcast vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Sci-Fi-Film oder Fantasy-Abenteuer, Schatzsuche oder Literatur-Remake: Die Palette der heiß erwarteten Streaming-Filme wartet mit Regisseuren wie Guillermo del Toro und Noah Baumbach sowie Stars wie Keanu Reeves, Natalie Portman und Tom Hardy auf.