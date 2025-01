Heute im TV: Der beste Film der 2010er, der gerade wieder mehr als aktuell ist

Heute ist im Fernsehen ein Meisterwerk von David Fincher zu sehen. Es dreht sich um eine Online-Plattform, die täglich Milliarden von Menschen benutzen.

"Sie haben keine Straßen, aber sie haben Facebook." Dieser Satz aus The Social Network ist nicht nur ein Beispiel für den Pointenreichtum des Films, sondern auch absolut wahr für Teile der Welt seit Mitte der 2000er. David Finchers biografisches Drama ist unserer Meinung nach der beste Film der 2010er Jahre. Seine meisterhaft erzählte Geschichte um die erste große Social Media-Plattform und ihren Gründer betrifft Milliarden von Menschen weltweit – und ist im Angesicht der aktuellen Entwicklungen bei Meta gerade wieder mehr als aktuell.

Heute im TV: Der beste Film der 2010er wird nicht eine Sekunde langweilig

The Social Network dreht sich um den jungen Studenten Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), der aus Geltungsdrang, durch Zufall und mit dem richtigen Gespür die erste große Social Media-Plattform der Welt erfindet. Er tritt eine milliardenschwere Revolution los, die sein Leben komplett durch den Fleischwolf dreht, inklusive seiner Freundschaft zu Facebook-Mitgründer Eduardo Saverin (Andrew Garfield).

Dass der Film ausgerechnet jetzt läuft, ist mehr als passend. Gerade diese Woche kündigte Zuckerberg an, sein mittlerweile Meta genanntes Social-Media-Universum nach Elon Musks X-Vorbild zu verschlimmbessern: Faktenchecks und Moderation werden mehr oder weniger eingestellt (via Tagesschau ). Kurz zuvor hatte der Konzern einen Republikaner zum Kopf der Politabteilung gemacht.



Schaut euch hier den Trailer zu The Social Network an:

The Social Network - Trailer (Deutsch)

The Social Network ist ein Meisterwerk im pursten Sinne des Wortes. In den kompletten 120 Minuten des Films gibt es nicht einen einzigen langweiligen Moment. Wer immer wissen wollte, was den filmhistorischen Goldstandard an Drehbuchkunst darstellt, muss sich Aaron Sorkins Dialoge zu Gemüte führen.

Fincher verwandelt sie dank der Star-Riege um Eisenberg und einem unfassbaren Soundtrack in eine Adrenalinbombe, einen kreischenden Lachanfall, einen harten Schlag in die Magengrube. The Social Network ist ein Film wie ein Denkmal, ein sofortiger Klassiker. Das unwahrscheinlichste Ergebnis allen filmischen Schaffens.

Wann und wo ist The Social Network zu sehen?

ZDFneo zeigt The Social Network am Samstag, den 11. Januar 2025 um 20:15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film im Anschluss abrufbar. Darüber hinaus kann man ihn als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co. streamen oder in der Flatrate des Amazon-Kanals Arthaus+ abrufen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.