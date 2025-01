Hunger Games-Star enttäuscht jetzt schon mit Absage zur Panem-Rückkehr: "Macht mich traurig"

Nach fünf Tribute von Panem-Filmen könnte man mit einigen Wiedersehen in Teil 6 rechnen, doch ein trauriger Hunger Games-Star verriet jetzt schon, dass er (aus nachvollziehbaren Gründen) nicht dabei sein wird.

Ein neuer Tribute von Panem-Film kommt und wird die Vorgeschichte der 50. Hungerspiele, mit Katniss' späterem Mentor Haymitch als Hauptfigur, erzählen. Jüngst gab das gratis veröffentlichte erste Kapitel der im März erscheinenden Buchvorlage bereits einen Einblick, welche Richtung die neue Hunger Games-Geschichte einschlagen wird. Die große Frage der Filmfans ist aber natürlich, ob es ein Wiedersehen mit altbekannten Stars geben wird. Ein Schauspieler erteilte dahingehend jetzt leider schon eine Absage.

Die Hunger Games-Stars von Snow und Lucy Gray kehren nicht in Teil 6 zurück

Nach den vier Tribute von Panem-Filmen mit Jennifer Lawrence und dem 64 Jahre vor ihren (74.) Hungerspielen angesiedelten Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes spielt das neuste Hunger Games-Abenteuer The Hunger Games: Sunrise on the Reaping zeitlich dazwischen: 24 Jahre vor Katniss' erstem Arena-Abstecher. Fans der Reihe wissen natürlich längst, dass Haymitch Abernathy als Sieger aus dem Jubel-Jubiläum der 50. Hungerspiele (mit doppelter Teilnehmer-Anzahl) hervorgehen wird, doch zu welchem Preis? Und mit welchen Wegbegleitern?

Tom Blyth, der den 18-jährigen Coriolanus Snow in The Ballad of Songbirds & Snakes verkörperte, gab Variety bei der Bewerbung seines neuen Films Plainclothes ein Update, ob er und sein Co-Star Rachel Zegler (Distrikt 12-Tributin Lucy Gray) im sechsten Film der Hunger Games-Reihe erneut auftauchen:

Rachel und ich werden in diesem Film nicht dabei sein, weil der nächste Teil 45 Jahre nach unserem spielt. Es macht mich traurig, weil ich alle vermisse, die dabei waren. Ich habe sogar letztens Francis Lawrence 'Ich vermisse dich' geschrieben. Und er meinte: 'Naja, Gesichtsprothesen sind heutzutage wirklich weit fortgeschritten. Es wäre nicht schwer, mich wie 65 aussehen zu lassen.'

Die Trauer über die verpasste Panem-Chance scheint so groß zu sein, dass Tom Blyth sich sogar verrechnet hat: Da Teil 5 zur Zeit der 10. Hungerspiele und Teil 6 zur Zeit der 50. Hungerspiele angesiedelt ist, liegen nur 40 Jahre zwischen beiden Geschichten. Demnach wäre Snow im neuen Film 58 Jahre alt. Aber auch das dürfte eine noch zu große Lücke zu sein, um ernsthaft zu erwägen, sie mit Make-up zu überbrücken.

Da Coriolanus Snow in Sunrise on the Reaping weiterhin in Panem mitmischt, heißt das, der spätere Präsident wird im sechsten Film wohl zum vierten Mal mit einem neuen Darsteller besetzt werden. Denn weder Tom Blyth noch sein Kinderdarsteller Dexter Sol Ansell aus The Ballad of Songbirds & Snakes haben genug Jahre auf dem Buckel und auch der letztes Jahr verstorbene Donald Sutherland könnte lediglich (wie am Ende von Teil 5) mit alten Stimmaufnahmen zurückgebracht werden.

Wann kommt der 6. Tribute von Panem Teil?

Die deutsche Ausgabe des neuen Romans Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * von Suzanne Collins erscheint gleichzeitig mit dem englischen Buch am 18. März 2025.

Der nächste Hunger Games-Film hat ebenfalls schon ein Kinostart-Datum und soll am 19. November 2026 kommen.

Obwohl viele davon ausgehen, dass nach fünf von sechs Hunger Games-Ausflügen erneut Francis Lawrence die Regie der nächsten Panem-Rückkehr übernehmen wird, ist das noch nicht offiziell bestätigt und auch die neue Besetzung steht noch nicht fest.

