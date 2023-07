"Ich bin so glücklich!": Ein Moment in The Witcher Staffel 3 erfüllt langersehnten Wunsch und Fans rasten aus

Über eine Szene in der 3. Staffel von The Witcher bei Netflix sind Fans der Fantasy-Serie ganz besonders aus dem Häuschen, denn sie erfüllt mit Henry Cavill etwas, was schon viel zu häufig hinausgezögert wurde.

Mit 5 neuen Episoden von The Witcher samt Henry Cavill ist Staffel 3 bei Netflix gestartet. Am 27. Juli 2023 kommen mit Teil 2 die abschließenden 3 Folgen samt schockierenden Wendungen. Doch schon in der ersten Staffel-Hälfte gab es eine Sache, über die Fans sich riesig freuten: Sie sahen Geralt und Yennefer endlich wieder als Paar vereint.



The Witcher Staffel 3 versöhnt endlich Geralt und Yennefer – und Fans flippen aus

Die Liebesgeschichte zwischen Geralt von Riva (Henry Cavill) und Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) machte in den 3 Staffeln der Netflix-Serie viele Höhen und Tiefen durch. Dschinns und Drachen hatten ihre Finger im Spiel. Das Vertrauen des Hexers ging bei Yennefers Betrug verloren. Ihr Kinderwunsch war ein schwieriges Thema. Und trotzdem fühlten sie sich immer wieder zueinander hingezogen.

Auch wenn die zwei Streithähne in der 1. Folge der 3. Staffel The Witcher vorrangig mit Briefen kommunizieren, nimmt ihre Lovestory aber wieder an Fahrt auf und das mündet in einen Moment, auf den viele Fans sehnsüchtig gewartet haben. Entsprechend euphorisch sind auch die Reaktionen auf Tanz, Kuss und Liebesgeständnis in Folge 5:



Wie ich für einen Moment vergessen habe zu atmen! OMG, die zwei sind unglaublich!

Auch über die Nähe zur Romanvorlage von Andrzej Sapkowski sind so manche Witcher-Fans erfreut:

Als Geralt zu Yennefer 'Ich liebe dich' sagt! Ich bin so froh, dass sie das direkt aus dem Buch übernommen haben!

Ich kann noch gar nicht glauben, welche Yenneralt-Momente wir in dieser Staffel alle bekommen haben! Das fühlt sich unwirklich an!

Geralt und Yennefer küssen sich endlich, verdammt nochmal, sie haben es zu lange nur angedeutet!

Viele lassen jetzt in Staffel 3 genüsslich die Witcher-Lovestory der beiden noch einmal vor ihrem inneren Netflix-Auge vorbeiziehen:

Geralt und Yennefer: zwei langsam Tanzende.

Die The Witcher-Gleichung in Staffel 3: Geralt + Yennefer + Ciri = Familie

Tissaia (MyAnna Buring) buchstabiert es letztendlich aus: Yennefer hat nach ihrer langen Suche ihr Ziel erreicht: Sie ist eine Mutter geworden. Mit Ciri als angenommener Tochter, zusammen mit Geralt, ist die Witcher-Familie damit endlich vollständig:

Geralt und Yennefer als die Eltern zu sehen, die Ciri immer brauchte, wird mir ewig das Herz wärmen.

Wie ich Geralt, Yennefer und Ciri dabei zusehe, dass sie eine süße, kleine Familie sind.

Die Frage ist nur: Wie lange kann dieses Glück halten, wenn Teil 2 von Staffel 3 Abschied von Henry Cavill als The Witcher nehmen wird?

