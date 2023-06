The Witcher Staffel 3: Der Netflix-Start von Folge 6 und Henry Cavills letztem Geralt-Auftritt steht schon fest

Wann kommt der 2. Teil von The Witcher Staffel 3 zu Netflix? Das fragen sich viele Fans, die nach dem überraschenden Ende den Start von Folge 6 herbeisehnen.

Die 3. Staffel von Netflix' Fantasy-Epos The Witcher startet nach eineinhalb Jahren Wartezeit am 27. Juni endlich auf Netflix. Allerdings werden nur die ersten fünf von acht Folgen veröffentlicht. Wann es mit Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) weitergeht und wann der finale The Witcher-Abschied von Henry Cavill zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Netflix setzt The Witcher fort: Wann startet Staffel 3 Teil 2?

Allzu lange müsst ihr euch nicht gedulden. Zwischen den beiden Ausgaben der dritten Staffel liegt ein Abstand von gerade einmal 28 Tagen. Konkret heißt das: Die restlichen drei Episoden werden am 29. Juli 2023 auf Netflix veröffentlicht.

Ob die letzten Folgen mit einer längeren Laufzeit als üblich aufwarten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Mit Blick auf die Roman-Vorlage Die Zeit der Verachtung hat die Staffel noch einige große Handlungsmomente nach dem Cliffhanger aus Folge 5 unterzubringen. Ein Finale mit Überlänge wäre daher mehr als gerechtfertigt.

The Witcher geht auch ohne Henry Cavill weiter: Wann kommt Staffel 4 zu Netflix?

Die 3. Staffel ist die letzte für Henry Cavill. Seit Monaten bereiten sich Fans auf seinen Abschied als Geralt von Riva vor. Aber die Serie ist damit nicht zu Ende. Netflix hat bereits Staffel 4 und sogar Staffel 5 bestellt, in denen Liam Hemsworth die Rolle des Hexers Geralt übernimmt.

Inwiefern die Produktion der nächsten Staffel vom andauernden Streik der Drebuchautor:innen in Hollywood betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Redanian Intelligence berichtet jedoch, dass die Drehbücher zu Staffel 4 entweder komplett oder nahezu komplett vor dem Streik fertiggestellt wurden und die Dreharbeiten zu den neuen Folgen bereits im September 2023 beginnen sollen.

Für den Start von Liam Hemsworths Einstand als Geralt von Riva bedeutet das allerdings eine längere Wartezeit. Mit einem Netflix-Start von Staffel 4 ist nicht vor 2025 zu rechnen.

