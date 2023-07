The Witcher-Star Joey Batey über Whiskey-Gespräche mit Henry Cavill – und eine wichtige Staffel 3-Änderung, auf die er "bestanden" hat

In der Netflix-Serie The Witcher spielt Joey Batey seit 3 Staffeln den Barden Rittersporn. Im Interview verrät er, was er nach Henry Cavills Ausstieg am meisten vermisst.

Seit dem 29. Juni streamen die ersten Folgen der 3. Staffel The Witcher bei Netflix. Darin schlägt das Abenteuer von Geralt von Riva (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) eine neue und ernstere Richtung ein.

Das 4. Mitglied der Hexer-Familie wird jedoch gerne vergessen. Der von Schauspieler Joey Batey verkörperte Barde Rittersporn (im Original: Jaskier) ist seit Beginn Teil der Fantasy-Serie. Und er ist viel mehr als nur ein komischer Sidekick, der ständig singt.

Nach The Witcher Staffel 3 schwelgt Joey Batey mit Henry Cavill und Whiskey in Erinnerungen

Seit seinem ersten Auftritt gewinnt der Rittersporn zunehmend an Profil und Tiefe. In Staffel 3 erreicht seine Charakterentwicklung ihren bisherigen Höhepunkt. Natürlich darf er weiterhin Witze reißen und Lieder trällern. In den neuen Folgen ergründet die Netflix-Serie jedoch völlig neue Facetten seines Gefühlslebens, wenn ihm der Redanische Prinz Radovid (Hugh Skinner) den Kopf verdreht.



In Sachen queerer Repräsentation ließen die ersten beiden Staffeln einiges zu Wünschen übrig. Das ist in Staffel 3 anders. Nicht nur die lesbische Zauberin Philippa Eilhart (Cassie Clare) spielt eine tragende Rolle. Auch unser Lieblings-Barde darf sich endlich von Queerbaiting-Vorwürfen freisprechen. Rittersporns Bisexualität – bzw. Pansexualität, wenn wir andere Fantasy-Spezien mit einbeziehen – wird zum wichtigen Bestandteil seiner Geschichte.

Zum Start der neuen Folgen von The Witcher (hier geht's zum Ersteindruck zu Staffel 3) durfte ich Joey Batey zum Interview treffen und mit ihm über Improvisationen am Set, die gemeinsame Zeit mit Henry Cavill und seine Anforderungen an die Darstellung von Rittersporns Sexualität sprechen.



Moviepilot: Einige der witzigsten Rittersporn-Momente wurden in den ersten 2 Staffeln improvisiert. Was hast du diesmal beim Dreh improvisieren können?

Joey Batey: Ehrlich gesagt, kann ich das nicht sagen. Wenn ich Rittersporn spiele, befinde ich mich gar nicht mehr in meinem eigenen Körper. Er hat seinen eigenen Kopf. Außerdem spiele ich vieles bei jedem einzelnen Take anders. Ich baue gerne eigene Witze ein und frage Henry [Cavill] dann: "Hat er dir gefallen?" Und er sagt dann: "Ja, das ist lustig. Lass uns das machen." Von solchen Momenten gab es einige. Improvisieren konnte ich sonst aber in den meisten Szenen mit Vespula [Anm. d. Red.: Rittersporns Geliebte]. Bei großen Teilen des Dialogs in diesen Szenen sind wir um das Drehbuch herumgetanzt.

Deine Dynamik mit Henry Cavill ist ein essenzieller Teil der Figur. Glaubst du, es wird für dich eine Herausforderung sein, das mit Liam Hemsworth genau so hinzukriegen? Der übernimmt ab Staffel 4 die Rolle von Geralt.

Ich glaube nicht, dass es eine Herausforderung sein wird. Jaskier ist eine unglaublich reaktive Rolle. Er passt sich der Energie der Leute an und spielt mit den Dialogen und mit jedem um ihn herum. Ein großer Teil unserer Überlegungen wird eher darin bestehen, herauszufinden, was Liam [Hemsworth] in die Rolle einbringt. Ich möchte nicht über Liams Vorbereitung sprechen. Ich weiß, dass sie gründlich ist, und ich weiß, dass er sich voll reinhängt. Ich freue mich einfach darauf, herauszufinden, welche Art von Chemie wir zusammen haben.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Henry aus den drei The Witcher-Staffeln?

Henry und ich haben erst neulich beim Mittagessen bei einem Glas Whiskey in Erinnerungen geschwelgt. Um ehrlich zu sein, sind es die kleinen Momente abseits der Kamera. Unscheinbare Blicke oder Witze, die wir machen. Die endlosen Insider-Gags aus fünf Jahren Zusammenarbeit. Aber auch die Sensibilität, die wir beide füreinander haben.

Henry ist ein sehr gewissenhafter Mensch. Er ist immer im Hier und Jetzt. Er bemerkt Dinge, die andere Leute nicht bemerken. Und ich würde gerne glauben, dass ich das auch tue. An besonders anstrengenden Tagen melden wir uns oft beieinander und fragen: "Geht es dir gut? Alles in Ordnung?" Dann machen wir Witze darüber. So unterstützen wir uns. Das sind die Art von Momenten, die mir in Erinnerung bleiben und die ich vermissen werde.

Joey Batey forderte Änderungen für die Darstellung von Rittersporns Bisexualität in The Witcher Staffel 3

Was ich in Staffel 3 sehr mag, ist, dass wir endlich mehr queere Repräsentation bekommen mit Rittersporns aufblühender Romanze. Was war dir wichtig bei der Darstellung seiner Bisexualität?

Ich habe darauf bestanden, dass es sensibel dargestellt wird. Sobald ich die ersten Entwürfe der Drehbücher bekam, habe ich meine Gedanken eingebracht und darauf bestanden, dass einiges geändert wird. Ich wollte sicherstellen, dass wir nicht in Klischees abtauchen und seine Bisexualität nicht verstecken. Wir wollten, dass dies eine natürliche Fortsetzung der Figur ist und es eine neue Seite von ihm zu erkunden gibt, die wir als Publikum noch nicht gesehen haben. Eine der größten Veränderungen, war die Einbeziehung von Vespula [Anm. d. Red.: Um deutlich zu machen, dass Rittersporn auf Personen unabhängig von ihrem Geschlecht steht]. Das war meine Idee.

Außerdem habe ich darum gebeten, eine ganze Szene zu streichen und sie durch einen Song zu ersetzen, den ich geschrieben habe. Joel Trapanese, unser Komponist, hat mir dabei geholfen hat. Ich wollte versuchen, mit dem Lied jeglichen Dialog zu umgehen und einfach direkt auf die menschliche Verbindung zu setzen. Das hat mir sehr viel gegeben und ich bin unglaublich dankbar, dass die Autoren und unsere Showrunnerin Lauren Hissrich offen für diese Art der Zusammenarbeit waren. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich die Verantwortung für die Darstellung der Figur trage.

Kannst du bereits verraten, was wir von Rittersporn in The Witcher Staffel 3, Teil 2 erwarten können?

Wie schon in der ersten Hälfte der Staffel wird Rittersporns onkelhafte Rolle für Ciri weiter ausgebaut. Aber wir sehen auch, wie er seine Romanze ein wenig weiter erforscht und seine eigene Integrität auf die Probe gestellt wird. Er hat eine große Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, es ist eine einfache Entscheidung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet.

Wann kommt The Witcher Staffel 3, Teil 2 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt 5 Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.