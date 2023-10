"Ich hatte keine Zeit zu schwitzen": Rad der Zeit-Darsteller verlor seine Rolle erst an einen anderen, jetzt ist er einer der beliebtesten Stars der Fantasy-Serie

Die 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie Das Rad der Zeit tauschte einen Hauptdarsteller aus: So wurde Dónal Finn erst im zweiten Anlauf, nach dem Ausscheiden von Barney Harris, zu Mat Cauthon. Mittlerweile ist er ein absoluter Fan-Liebling.

Dónal Finn spielt in Das Rad der Zeit bei Amazon Prime * seit 7 Folgen Mat Cauthon. Als einer der besten Freunde des "Wiedergeborenen Drachen" beeinflusst er die Geschehnisse in Staffel 2. Der irische Schauspieler übernahm die Rolle nach Staffel 1 von Barney Harris, nachdem dieser die Fantasy-Serie verlassen hatte.

Ein Darsteller-Wechsel ist nicht immer einfach, wie beispielsweise Henry Cavills Witcher-Nachfolger Liam Hemsworth bezeugen kann. Erst recht, weil man wie Dónal Finn beim ersten Casting nur die zweite Wahl war. Doch mittlerweile feiern Rad der Zeit-Fans den Neuzugang als einzig wahren Mat.

Dónal Finn ersetzte Barney Harris: Warum Amazons Das Rad der Zeit in Staffel 2 Mat Cauthon austauschte

Zu den Gründen für den Abschied von Barney Harris hielt Das Rad der Zeit-Team rund um Rafe Judkins sich nach der ersten Ankündung der Neubesetzung bedeckt. Es gab keine offizielle Erklärung für sein Ausscheiden nach 6 Folgen der Amazon-Serie. Inoffiziell sollen der Wechsel laut Screen Rant in Barney Harris' mentaler Gesundheit begründet liegen, die zu pflegen für ihn wichtiger war als bei seiner großen Amazon-Rolle zu bleiben. Sicher ist nur, dass schnell ein Ersatz-Darsteller her musste. Und da kam Dónal Finn ins Spiel.

Amazon Das Rad der Zeit: Mat Cauthon in Staffel 1 (Barney Harris) und Staffel 2 (Dónal Finn)

Der Irish Times zufolge hatte Dónal Finn bereits vor Staffel 1 für Das Rad der Zeit vorgesprochen, aber die Rolle des Mat verlor er beim Casting Jahre zuvor an seinen Vorgänger: Barney Harris. Auf der Suche nach einer Neubesetzung erinnerten sich die Serien-Macher an den irischen Darsteller. Dónal Finn erzählte RTE :

Ich bin dankbar für meine Reise und dafür, in die Rolle [des Mat] treten zu dürfen. Es war ein Wirbelwind und ich wusste aus Geheimhaltungsgründen beim Casting nicht mal, um welche Rolle es ging. Dann erhielt ich den Anruf, mich der Serie [Das Rad der Zeit] anzuschließen und alles ging sehr schnell, wofür ich dankbar bin, weil ich dadurch keine Zeit hatte zu schwitzen.

Zum Zeitpunkt seiner Besetzung in Das Rad der Zeit drehte Dónal Finn gerade die Serie SAS: Rogue Heroes und erinnert sich:

Amazon Dónal Finn als Mat in Staffel 2 von Das Rad der Zeit

Ich bin gesprungen. Ich war zu dem Zeitpunkt in Marokko und drehte ein anderes Projekt. Dann kam ich direkt nach Prag, um [für die Rolle des Mat] zu lesen. Anschließend gab es eine Kostümprobe, sie schnitten meine Haare und bevor ich wusste, wie mir geschah, war ich am Set.

Die bei Fans der Buchvorlagen * von Robert Jordan äußerst beliebte Rolle des Womanizers, Spielers und Gefährten Mat Cauthon, der von einem düsteren Dolch in Versuchung geführt wird, beschreibt Dónal Finn als "sofort liebenswert, ein Bauernjunge [...] aber auch jemand, der gern Unruhe stiftet und das Leben am Kragen packt, um es zu genießen und zu melken." Letzteres klingt auch etwas nach seiner eigenen turbulenten Geschichte, wie er zu der Fantasy-Rolle kam.

So begeistert reagieren Das Rad der Zeit-Fans auf Dónal Finns Ankunft als Mat in der Fantasy-Serie

Star Rosamund Pike war anfangs wenig begeistert von ihrer Staffel 2-Veränderung in Das Rad der Zeit. Beim Publikum und der Kritik wurde Amazons Fantasy-Rückkehr sehr positiv aufgenommen. Und dazu gehört an vorderster Front auch der neu besetzte Mat Cauthon. Fans bringen Dónal Finn für seine Darstellung seit 7 Folgen viel Liebe entgegen:

Er ist einfach von der Buchseite in die Serie gesprungen. GESPRUNGEN! – Ich war enttäuscht, dass der alte Schauspieler gegangen ist, aber Dónal Finn ist einfach Mat.

Dónal Finn hat sich hier so nahtlos als Mat eingefügt!

Mat Cauthon, du wertvoller Mann. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen.

Nachdem die Figur in der 1. Staffel von Das Rad der Zeit viel mit seiner Dunkelheit und Dolch-Sorge zu kämpfen hatte, gewinnt der Charakter in Staffel 2 der Fantasy-Serie etwas mehr Leichtigkeit:

"Ich kann dich doch nicht zu einem arroganten Depp werden lassen. Wiedergeborener Drache." - Mat Cauthon, ich habe dich so sehr vermisst! Die Art, wie er vor Freude geweint hat, als er Rand umarmte, hat mich gebrochen.

Wie Donal Finn Mat spielt, ist einfach umwerfend! Nach dem Schluckauf der letzten Staffel ist natürlich eine Kurskorrektur passiert, aber das hat NICHTS mit dem Schauspieler und seinem Können zu tun. Gut gemacht, Sir!

Die 8. und damit letzte Folge der 2. Staffel Das Rad der Zeit startet bei Amazon am Freitag, den 6. Oktober 2023. In diesem Staffel-Finale werden wir erfahren, ob sich die Vision, in der Mat Cauthon den Drachen ersticht, erfüllt. Dónal Finn könnt ihr außerdem im gerade zu Amazon Prime gestoßenen Fantasy-Film Phantastische Tierwesen 3 entdecken, wo er den Bäcker-Gehilfen Albert spielt.

