Ihr habt nur noch 2,5 Tage Zeit, diesen Fantasy-Albtraum zu streamen – ein echtes Highlight, obwohl er ein Budget von lediglich 80.000 Euro hatte

Wer Lust auf einen ganz besonderen Horror-Trip hat, muss jetzt schnell sein: Der abgründige Fantasy-Genremix Der Nachtmahr ist nur noch kurz kostenlos in der ARD Mediathek verfügbar. Doch der Film lohnt sich unbedingt.

Deutschland kann kein Genre, hört man manchmal. Der Nachtmahr von Regisseur Akiz ist der perfekte Gegenbeweis. Der Film von 2015 vermengt Fantasy-Elemente mit Psycho-Horror und Coming-of-Age-Thematiken und wirkt dabei niemals zu gewollt oder unfreiwillig komisch.

Ein echtes filmisches Kunststück, für das ihr allerdings schnell sein müsst: Der Nachtmahr ist nur noch bis zum 12. Juli 2023 im Angebot der ARD Mediathek zu streamen . In knapp 3 Tagen (inklusive heute) verschwindet der Film – und ist aktuell auch in keinem anderen Streaming-Abo verfügbar.

Darum geht's im Fantasy-Horror Der Nachtmahr

Tina (Carolyn Genzkow) hat auf den ersten Blick ein ziemlich tolles Teenager-Leben. Ihre Familie lebt in einem schicken Haus, sie ist beliebt und die nächste drogen- und alkoholschwangere Party ist immer nur ein Telefonat entfernt. Doch das ändert sich schlagartig, als Tina nach einer besonders wilden Nacht plötzlich von einem skurril verformten Wesen träumt, das ihr auch im Alltag zu begegnen beginnt.

Mit der Situation überfordert, wendet sie sich an ihre Eltern (Julika Jenkins, Arnd Klawitter), die ihr nur eine Wahl lassen: Psychiater (Alexander Scheer) oder Einweisung in eine Anstalt. Für Tina verschwinden die Grenzen zwischen Psychose und Realität, sie isoliert sich zunehmend von ihrem Freundeskreis (u.a. gespielt von Nura Habib Omer und Wilson Gonzalez Ochsenknecht). Bis sie beschließt, Nägel mit Köpfen zu machen – und ein für allemal zu beweisen, dass der Nachtmahr nicht nur in ihrem Kopf existiert.

Seht hier einen Ausschnitt aus Der Nachtmahr:

Der deutsche Ausnahmefilm hatte ein absurd kleines Budget und packt psychische Abgründe in intensive Bilder

Rausch, Pubertät und die klassische Teenager-Angst, mit seinen Problemen vollkommen allein zu sein: Eigentlich würde Der Nachtmahr auch ohne die titelgebende Horror-Kreatur funktionieren. Der abgründige Fantasy-Aspekt, diese so angsteinflößende wie zärtliche Beziehung zwischen einem Mädchen und ihrem Monster, macht den Film aber erst richtig besonders.

Regisseur Akiz schafft Bilder zwischen Exzess und Isolation, die einen unglaublichen Sog entwickeln. Stellenweise erinnert sein Film sogar an die visuelle Dekadenz eines Euphoria, dabei standen dem Team für die Produktion nur ein Budget von 86.000 Euro zur Verfügung, wie Akiz im Gespräch mit dem Spiegel verriet.

Keine Filmförderung, keine große Marketing-Kampagne – vielleicht ist gerade deswegen so ein besonderer Film entstanden, den ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

