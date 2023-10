In 9 Tagen verschwindet bei Amazon Prime einer der unterschätztesten Superhelden-Filme, der nie fortgesetzt wurde

Eine der spannendsten Comic-Verfilmungen nimmt Abschied von Amazon Prime. Wer den maskierten Helden dieses Sci-Fi-Actioners noch sehen will, hat nur noch wenige Tage Zeit.

Ein maskierter Rächer, eine ikonische Comic-Vorlage und der Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung: V wie Vendetta hatte 2005 als Science-Fiction-Spektakel alle Zutaten für einen gelungenen Superhelden-Film und entwickelte sich anschließend zielstrebig zum Kult.

Nur noch bis zum Sonntag, den 5. November 2023 ist der dystopische Action-Film bei Amazon Prime * zu sehen. Und wer ihn bereits gesehen hat, darf sich jetzt diebisch über diesen Schachzug eines findigen Prime-Mitarbeitenden freuen, da genau dieses Datum auch in der Erzählung von V wie Vendetta eine entscheidende Rolle einnimmt.

V wie Vendetta: Amazon Prime wirft Sci-Fi-Action mit kultigem Rächer raus

V wie Vendetta zeichnet bei Amazon Prime die düstere Zukunftsvision eines totalitären britischen Staats: Der tyrannische Großkanzler Adam Sutler (John Hurt) verfolgt Regime-Kritiker und Andersdenkende mit harter Hand. Nur ein Unbekannter namens V (Hugo Weaving) leistet dem Diktator Widerstand, indem er dessen Anhänger tötet.

Er ist es auch, der Evey (Natalie Portman) vor einem Angriff von Regierungsagenten rettet – und anschließend gefangenhält. So wird die junge Frau, ohne es zu wollen, in den Plan des Maskierten hineingezogen: Er will am 5. November einen Volksaufstand provozieren und dafür das Parlament in die Luft sprengen.

Warner Bros. V wie Vendetta

Mit seinem ikonischen Look und seiner kontroversen Hauptfigur ist V wie Vendetta eine der besten Comic-Verfilmungen der 2000er Jahre. Den politisch ambitionierten "Superhelden-Film" inszenierte James McTeigue nach der gemeinsamen Arbeit an Matrix nach einem Drehbuch der Wachowskis. Die Vorlage der Graphic Novel V wie Vendetta * stammt von Alan Moore (Watchmen) und David Lloyd.

V wie Vendetta mag 2005 mit seinen Einnahmen von 134 Millionen Dollar weltweit keine Marvel-Höhenflüge erreicht haben, konnte als Film aber trotzdem seinen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Dass Natalie Portman sich hierfür vor laufender Kamera die Haare abrasieren ließ und die Guy Fawkes-Maske später für politische Bewegungen adaptiert wurde, sind nur einige erinnerungswürdige Momente, die der Sci-Fi-Film hinterließ.

Bisher keine Fortsetzung – aber wäre V wie Vendetta 2 möglich?

Handfeste Pläne für ein Sequel zu V wie Vendetta gab es nie. Schließlich war die Verfilmung der Comic-Vorlage abgeschlossen. Hauptdarstellerin Natalie Portman wurde allerdings 2018 gefragt, zu welchem ihrer Filme sie sich eine Fortsetzung vorstellen und nannte V wie Vendetta für ein Wunsch-Sequel.

Warner Bros. V wie Vendetta

Spekuliert wurde damals, dass sie sich die Guy Fawkes-Maske aufsetzen und in die Fußstapfen des maskierten Rächers treten könnte. Allzu große Hoffnungen sollten wir uns auf Teil 2 aber nicht machen, zumal auch von den Plänen eines TV-Remakes seit Jahren gemunkelt wird, diese aber nie umgesetzt wurden.

Wenige Tage könnt ihr V wie Vendetta noch bei Amazon Prime streamen. "Remember, remember the 5th of November ..."

