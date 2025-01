In 5 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt zurück – sie wurde schon 100 Millionen Mal angesehen

Die erfolgreichste Agenten-Serie von Netflix kehrt in wenigen Tagen zurück. In The Night Agent Staffel 2 muss Peter Strickland eine neue Verschwörung aufklären.

The Night Agent schwang sich im Jahr 2023 zur erfolgreichsten Agenten-Serie aus dem Hause Netflix auf und hält sich weiterhin in der Top 10 der meistgeschauten englischsprachigen Serien des Streamers. Nach einer Pause von fast zwei Jahren steht in wenigen Tagen endlich die Fortsetzung mit Staffel 2 bevor, die den Night Agent in eine neue Verschwörung schickt.

Wann startet The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Bereits am 23. Januar 2025 schlägt bei Netflix die 2. Staffel von The Night Agent auf. Diese besteht wieder aus 10 Episoden, die erneut von The Shield-Schöpfer Shawn Ryan überblickt werden. Im Gegensatz zu Staffel 1 basieren die neuen Folgen nicht mehr auf Matthew Quirks Romanvorlage und erzählen eine originäre Fortsetzung der Geschichte.

In der Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien findet sich The Night Agent auf Platz 7. Fast 100 Millionen Mal wurde die erste Staffel innerhalb der ersten 91 Tage geschaut. Der große Erfolg veranlasste den Streamer nicht nur dazu, die Abenteuer von Peter Strickland um eine 2. Staffel zu verlängern. Vergangenen Oktober wurde auch bereits Staffel 3 in Auftrag gegeben.

Eine neue Mission für Night Agent Peter Strickland: Darum geht's in Staffel 2

Bis auf einige wenige Gesichter wird in The Night Agent Staffel 2 nahezu der gesamte Cast ausgetauscht. Der Grund dafür: Jede Season der Action-Serie soll einen neuen und in sich geschlossenen Fall für Agent Peter Strickland (Gabriel Basso) behandeln.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Night Agent Staffel 2 schauen:

The Night Agent - S02 Trailer (Deutsch) HD

Peter wurde am Ende der ersten Staffel zum Night Agent befördert und bestreitet in Staffel 2 nun seine erste Mission im Rahmen des Night Action-Programms. Diese führt ihn nach Thailand und verläuft allerdings nicht nach Plan. Schnell wird klar: Es muss ein Leck innerhalb der CIA geben und womöglich ist sogar Night Action selbst kompromittiert.

Allzu viele konkrete Infos zur Handlung von Staffel 2 gibt es bisher nicht. Doch eines steht fest: Der Night Agent kann niemandem vertrauen – außer vielleicht seiner Partnerin Rose Larkin (Luciane Buchanan) – und muss auf eigene Faust eine weitere Verschwörung aufdecken, um sein Land zu retten. Alles weitere Wichtige findet ihr in unserem Überblicksartikel zu The Night Agent Staffel 2.

