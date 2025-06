In 6 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Nach einer über zweieinhalbjährigen Wartezeit kehrt die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie zurück. Staffel 1 wurde mehr als 1,7 Milliarden Stunden geschaut.

Der November 2022 stand ganz im Zeichen einer damals brandneuen Netflix-Serie: Wednesday. Der Fantasy-Horror-Hit mit Jenna Ortega eroberte den Streaming-Dienst im Sturm und mauserte sich in Windeseile zur erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie überhaupt. Über 252 Millionen Views und mehr als 1,7 Milliarden (!) geschaute Stunden konnte die morbide Serie generieren und verteidigt somit bis heute eisern ihren Titel.

In sechs Wochen ist es endlich so weit und die 2. Staffel von Wednesday wird nach mehreren Verschiebungen und Produktionsschwierigkeiten bei Netflix eintreffen.

Wednesday Staffel 2 kommt zu Netflix: Das erwartet euch in der Fantasy-Horror-Fortsetzung

In der 2. Staffel von Wednesday kehrt die titelgebende Heldin an die Nevermore Academy zurück, wo nicht nur altbekannte Gesichter, sondern auch ein paar frische Verbündete und Feinde auf sie warten. Dabei wird sie in ein neues übernatürliches Abenteuer hineingezogen, das, wie uns der erste Trailer sowie die ersten 6 Minuten von Folge 1 schon suggerierten, mit einem Serienkiller und reichlich Puppengestalten zu tun haben könnte.

Während Fans sich über die Rückkehr von Mitschüler:innen wie Enid Sinclair (Emma Myers) und Bianca Barclay (Joy Sunday) freuen dürfen, bekommt Wednesday an der Nevermore Academy Gesellschaft von ihrem kleinen Bruder Pugsley (Isaac Ordonez). Generell wird die Addams Family einen größeren Stellenwert in den neuen Folgen einnehmen und Wednesday mehrere Besuche an dem Internat abstatten.

Der neue Schulleiter (Steve Buscemi) hat es sich auf die Fahne geschrieben, das Außenseitertum in Nevermore zu fördern. Ob die neue, starbesetzte Lehrerin Rosalind Rotwood (Lady Gaga) ihm dabei zur Seite steht? Wir dürfen gespannt sein.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird wie ihr Vorgänger acht Folgen umfassen. Anders als Staffel 1 wird die neue Season jedoch nicht auf einen Schlag bei Netflix eintreffen, sondern in zwei Teilen serviert. Teil 1 startet in sechs Wochen, am 6. August 2025, beim Streamer. Teil 2 trifft dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025, bei Netflix ein.

