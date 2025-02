In 7 Tagen lässt Netflix in neuer Thriller-Serie die Welt untergehen und nur Robert De Niro kann uns retten

Eine neue Thriller-Serie bei Netflix rekrutiert Robert De Niro als Ex-Präsidenten und Weltretter – und den Start nächste Woche solltet ihr euch jetzt schon vormerken.

Zero Day dürfte bei Netflix das nächste große Serien-Highlight werden. Der Verschwörungsthriller samt drohendem Weltuntergang wird von niemand Geringerem als Robert De Niro angeführt, ist aber nicht nur deshalb einen Blick wert.



Robert De Niro führt Netflix' stargespickte Thriller-Serie Zero Day an

Netflix' neue Miniserie Zero Day startet nächste Woche und stürzt die Welt in eine Krise: Ein Cyber-Angriff legt wichtige Systeme lahm, lässt Flugzeuge abstürzen und sorgt für unzählige Tote. Für die Untersuchung der Hintergründe wendet sich US-Präsidentin Evelyn Mitchell (Angela Bassett) Hilfe suchend an ihren Vorgänger: Ex-Präsident George Mullen (Robert De Niro) muss aus dem Ruhestand zurückkehren, um die Kommission zu leiten, die schnell die Schuldigen hinter der Attacke findet.

Denn die unkontrollierbaren Mächte, die die Welt zerstören wollen, drohen schon mit dem nächsten verheerenden Schlag. Doch Verschwörungstheorien und Wahrheit zu trennen, ist in Zero Day nicht immer leicht.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Zero Day mit Robert De Niro

Zero Day - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem sich Robert De Niro in Martin Scorseses The Irishman (2019) schon dreieinhalb Stunden bei Netflix austoben durfte, kehrt er für die sechs Episoden von Zero Day erneut zu dem Streamer zurück. Aber er ist nicht der einzige bekannte Star in den Reihen der Serien-Besetzung: Neben Angela Bassett (Strange Days), Connie Britton (Nashville), Lizzy Caplan (Cloverfield) und Bill Camp (The Night of) gehören auch Jesse Plemons (Civil War) und Dan Stevens (Downton Abbey) zum Cast, wobei letzterer laut Trailer als Cyber-Terrorist seine Bösewicht-Gewinnsträhne fortsetzt.



Wann startet Netflix' Zero Day mit Robert De Niro?

Die Serie Zero Day wird am kommenden Donnerstag, dem 20. Februar 2025 vollständig mit allen sechs Folgen bei Netflix veröffentlicht. Aktuell ist der Thriller als abgeschlossene Miniserie angekündigt, was bedeutet, dass die Handlung am Ende abgeschlossen sein sollte und wohl keine 2. Staffel folgt.