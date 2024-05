In 7 Tagen startet Mega-Sci-Fi-Kracher bei Netflix: Im Weltraum-Abenteuer muss die Menschheit gerettet werden

In Netflix' neuem Sci-Fi-Blockbuster Atlas muss Jennifer Lopez die Menschheit mit einem Roboter die Menschheit retten. Bald könnt ihr den Film im Abo streamen.

Der größte Jennifer Lopez-Blockbuster seit langem kommt schon bald ins Netflix-Abo. In Atlas spielt der Star eine Datenanalytikerin, die die Menschheit retten und dabei einem Roboter vertrauen muss. Wir haben noch mehr Infos für euch.

Sci-Fi-Kracher mit Jennifer Lopez bei Netflix: Das ist die Handlung von Atlas

In der Handlung des Films von Regisseur Brad Peyton (San Andreas) spielt Lopez die Datenanalytikerin Atlas Shepherd, die im Weltall einen außer Kontrolle geratenen Roboter wieder einfangen soll. Langsam wird eine mysteriöse Vergangenheit enthüllt, die die Hauptfigur mit der Maschine teilt. Trotzdem muss sie ihr bei ihrer Mission vertrauen, um die gesamte Menschheit vor dem Roboter zu retten.

Neben J.Lo sind in dem Science-Fiction-Film unter anderem noch Marvel-Star Simu Liu (Shang-Chi), Lana Parrilla (Once Upon a Time – Es war einmal ...), Sterling K. Brown (This Is Us) und Mark Strong (Kingsman: The Secret Service) zu sehen.

Schaut hier noch den deutschen Atlas-Trailer:

Atlas - Trailer (Deutsch) HD

Wann ist Atlas bei Netflix verfügbar?

Netflix veröffentlicht den neuen Sci-Fi-Kracher mit Jennifer Lopez am 24. Mai 2024 im Streaming-Abo. Eine Übersicht aller neuen Netflix-Filme 2024 findet ihr auch bei uns.

