In 7 Tagen streamt einer der gewaltigsten Fantasy-Action-Blockbuster des Jahres erstmals im Abo: Monster-Schlachten, die alles in Schutt und Asche legen

Schon bald könnt ihr einen Fantasy-Action-Film erstmals in der Streaming-Flat schauen. In dem Blockbuster bekämpfen sich Riesenmonster, wobei alles zu einem noch zerstörerischen Chaos ausufert.

Aus dem Fantasy-Action-Spektakel Godzilla von 2014 ist mittlerweile das epische MonsterVerse herangewachsen. Höhepunkt der Filme rund um Godzilla und King Kong war 2021 das große Aufeinandertreffen Godzilla vs. Kong.

Dieses Jahr kam mit Godzilla x Kong: The New Empire die Fortsetzung zu dem Blockbuster ins Kino. Bislang war das Sequel nur zum Leihen oder Kaufen fürs Heimkino verfügbar. Das ändert sich aber am 4. Oktober 2024, denn dann kommt Godzilla x Kong: The New Empire bei Skys WOW ins Streaming-Abo.

Gewaltige Monster-Action streamen: Darum geht es in Godzilla x Kong: The New Empire

Im Sequel von Regisseur Adam Wingard bekommen es die beiden Monster-Titanen mit neuen gewaltigen Gegnern zu tun, für die sie sich im Kampf erneut zusammenschließen müssen. Godzilla x Kong: The New Empire taucht dabei tiefer in die aus dem Vorgänger bekannte hohle Erde ein.

Auf der Seite der Menschen reist die Wissenschaftlerin Ilene Andrews (Rebecca Hall) mit ihrer Ziehtochter Jia (Kaylee Hottle), dem Podcaster Bernie (Brian Tyree Henry) und dem Titanen-Tierarzt Trapper (Dan Stevens) in die hohle Erde.

Schaut hier noch einen Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire:

Godzilla x Kong: The New Empire - Trailer (Deutsch) HD

Aus diesen Filmen besteht das MonsterVerse

Von 2014 bis 2024 setzt sich das MonsterVerse aus den folgenden fünf Filmen zusammen:

Daneben wurde das Fantasy-Universum bei AppleTV+ mit der Spin-off-Serie Monarch: Legacy of Monsters fortgesetzt. Eine 2. Staffel des Ablegers wurde bereits bestellt.

Nach Godzilla x Kong: The New Empire ist auch ein weiterer Kinofilm geplant, zu dem es bislang keine genaueren Details gibt. Für die USA wurde ein Start für den 26. März 2027 festgesetzt.