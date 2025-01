"Wow, das mache ich nicht": Mel Gibson verpasste Martin Scorsese vor über 30 Jahren Absage für unglaubliche Rolle

Vor Mel Gibsons Die Passion Christi hat Martin Scorsese in den 80ern schon einen Jesus-Film gedreht. Wie der Star jetzt verriet, wollte der Regisseur ihn damals für die Hauptrolle besetzen.

Mit Die Passion Christi hat Mel Gibson als Regisseur einen der kontroversesten Filme der frühen 2000er geschaffen. Die Leidensgeschichte über die Schlüsselfigur der christlichen Religion ist so brutal und detailliert, dass viele sensible Gemüter bis heute an dem Werk scheitern.

Vor Gibson hat Meisterregisseur Martin Scorsese auch schon einen Jesus-Film mit Willem Dafoe in der Hauptrolle gedreht. Wie der Die Passion Christi-Regisseur kürzlich verriet, sollte er selbst den großen Part in Scorseses Version übernehmen.

Mel Gibson hat Hauptrolle in Martin Scorseses Jesus-Film abgelehnt

Laut The Playlist hat Gibson kürzlich als Gast im Podcast von Joe Rogan über sein Treffen mit Scorsese in den 80ern gesprochen:

Ich war in einem Hotelzimmer im Savoy und hatte eine Lebensmittelvergiftung. Ich bin fast daran gestorben. Ich habe in London eine schlechte Auster gegessen und lag im Sterben in einem Hotelzimmer und konnte nicht einmal gehen. Es war das Schlimmste. Während ich dort war, ruft Scorsese im Zimmer an und sagt: 'Komm her, ich möchte mit dir reden.'

Ich gehe und rede mit Martin und er ist in seinem verdunkelten Zimmer. In diesem dunklen Raum laufen 18 verschiedene Fernseher gleichzeitig. Er redet mit mir über Die letzte Versuchung Christi und möchte, dass ich Jesus spiele, und ich sagte: 'Wow, das mache ich nicht.‘

Hier könnt ihr den Trailer zu Scorseses Jesus-Film schauen:

Trailer: The Last Temptation of Christ (M. Scorsese, 1988)

Scorsese drehte Die letzte Versuchung Christi dann mit Willem Dafoe in der Titelrolle. Der 1988 erschienene Film zeigt Jesus von Nazaret als Zweifelnden, der zwischen seinem menschlichen Dasein als Zimmermann und seinem höheren Schicksal als angeblicher Messias hin- und hergerissen ist.

Während Gibson die Jesus-Rolle in den 80ern noch abgelehnt hat, besetzte er später Jim Caviezel für den Part in seinem eigenen Jesus-Film Die Passion Christi.

Auch interessant:

Mel Gibson arbeitet immer noch an Die Passion Christi-Fortsetzung

Letztes Jahr berichteten wir bereits darüber, dass Gibson mit einem Produktionsteam in Malta auf der Suche nach Drehorten für Die Passion Christi 2 gewesen sein soll. Im aktuellen Podcast mit Joe Rogan sprach er nochmal über das Projekt, das immer noch sein nächster Film als Regisseur werden soll. Gibson sagt, dass er jetzt auf einen Drehstart im kommenden Jahr hofft. Das Sequel soll offiziell den Titel The Resurrection of the Christ tragen und wird von dem Filmemacher weiterhin als LSD-Trip beschrieben.

Vor allem die Visualisierung von Himmel und Hölle nach dem Tod von Jesus Christus soll eine inszenatorische Herausforderung für den Dreh des Sequels werden. Gibson hätte aber schon Ideen dafür. Vor 2027 dürfte Die Passion Christi 2 aber dann nicht erscheinen.