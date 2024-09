In den Netflix-Charts schon Platz 2: Geniale Thriller-Unterhaltung, die euch 5 Staffeln lang in einen atemlosen Binge-Rausch stürzt

Bei Netflix klettert gerade eine Thriller-Serie Richtung Spitze, die längst absoluter Kult ist. Fünf Staffeln lang Hochspannung sind hier immer noch garantiert!

Beim Thema beliebteste Serien der 2000er wie Lost und 24 darf auch Prison Break nicht fehlen. Die Serie rund um Michael Scofield (Wentworth Miller), der seinen zu Unrecht im Gefängnis sitzenden Bruder Lincoln (Dominic Purcell) befreien will, ist ein unvergleichlicher Binge-Exzess.

Wenn ihr Prison Break noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr bei Netflix nun die Gelegenheit dazu. Anscheinend stürzen sich bereits viele Menschen in das atemlose Thriller-Vergnügen, denn in der Serien-Top-10 steht Prison Break schon auf Platz 2.

Fesselnde Thriller-Unterhaltung bei Netflix: Das ist Prison Break

Die Serie dreht sich in Staffel 1 um den Architekten Michael Scofield (Miller), der seinen Bruder Lincoln (Purcell) aus dem Fox River State Penitentiary befreien will. Viel Zeit bleibt ihm nicht, denn der Unschuldige ist zum Tode verurteilt worden und soll bald hingerichtet werden.

Da Michael als Statiker am Bau des Gefängnisses beteiligt war, lässt er sich den Bauplan auf seinen Oberkörper tätowieren und bei einem Banküberfall verhaften, um Lincoln anschließend mit einer spektakulär durchgeplanten Aktion zu befreien. Im Weg stehen ihm unter anderem der brutale Gefängniswärter Brad Bellick (Wade Williams) und der inhaftierte Ex-Mafiaboss John Abruzzi (Peter Stormare).

Zwischen 2005 und 2009 wurden zunächst vier Staffeln Prison Break ausgestrahlt. 2017 kam es zum Revival mit einer 5. Staffel, die neun Folgen statt der gewohnten 20+ umfasst. Den Nachschub könnt ihr genauso wie Staffel 1 bis 4 ebenfalls im Netflix-Abo streamen.



Podcast: Die 10 besten Serienstarts im September bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 10 Serien-Highlights im September umfassen Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon ebenso das Serien-Battle von Marvel und DC mit Agatha All Along und The Penguin. Außerdem steigt Netflix mit Monster in dunkle True Crime-Abgründe hinab.