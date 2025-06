In genau 2 Wochen startet einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino

Neben Fantastic Four und einem neuen Jurassic World-Film kommt im Juli auch ein gewaltiger Superhelden-Blockbuster ins Kino. Er könnte über die Zukunft eines ganzen Franchise bestimmen.

Nach dem endgültigen Aus von Henry Cavill als Superman tritt David Corenswet als neuer Man of Steel bald erstmals in dessen Fußstapfen. Im neuen DC-Blockbuster von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn bekommt es Superman unter anderem mit Nicholas Hoult als Bösewicht Lex Luthor zu tun. Bald kommt der Film ins Kino.

Wann startet James Gunns neuer Superman-Film im Kino?

Der DC-Blockbuster startet hierzulande am 10. Juli 2025 auf der großen Leinwand. Ausgewählte Kinos zeigen erste Previews schon am 9. Juli.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu James Gunns Superman:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

Das sind die wichtigsten Infos zum neuen Superman-Blockbuster

Der Cast des neuen Superman-Films besteht unter anderem aus diesen Stars und ihren Rollen:

Superman ist Teil des aktuellen DCU-Plans, mit dem James Gunn und Produzent Peter Safran das Comic-Universum in eine neue Zukunft führen sollen. Der Erfolg des kommenden Blockbusters wird viel über den Status Quo und die Ausrichtung des Superhelden-Franchise aussagen.

Auch interessant: James Gunn löscht peinliche Szene aus Superman

Gunns Superman wird nicht nochmal die komplette Origin Story der Figur erzählen. Stattdessen will sich der Regisseur auf die Persönlichkeit hinter den Superkräften konzentrieren und einen Helden beleuchten, der durch und durch positive Werte vertritt in einer Gesellschaft, die so eine Einstellung als altbacken und überholt ansieht.