In John Wick 4 wurde extra eine Toilettenpause eingebaut und zwar nach einer der besten Action-Szenen

John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves ist 169 Minuten lang, weshalb Regisseur Chad Stahelski bewusst eine Toilettenpause in den Film eingebaut hat.

Wann sollte man bei John Wick: Kapitel 4 am besten auf Toilette gehen? Das ist angesichts der Laufzeit von fast 170 Minuten eine gar nicht mal abwegige Frage. Schließlich möchte man keine der Action-Szenen verpassen.

Regisseur Chad Stahelski hat sich offenbar Gedanken über die Konstitution der Blasen seines Publikums gemacht und in dem Action-Film mit Keanu Reeves eine Stelle eingebaut, die sich perfekt dafür eignet.

Das ist der perfekte Moment für eine Toilettenpause in John Wick: Kapitel 4

In einem Interview mit Discussing Film wurde Stahelski auf die Länge (169 Minuten) seines Films angesprochen. Zunächst stellte er klar, dass Kapitel 4 ja viel eher 159 Minuten lang sei, weil allein der Abspann fast 10 Minütchen verschlingt. Dann kam er aber von selbst auf die dringenden Bedürfnisse seines internationalen Publikums zu sprechen.

Der ideale Moment für eine Toilettenpause in John Wick: Kapitel 4 kommt nach dem Kampf in dem Berliner Wasserfall-Club. Das erklärt zumindest der Regisseur.

Leonine John Wick: Kapitel 4

Wick kämpft nach dem Pokerspiel gegen Killa (Scott Adkins), dabei prügeln sie sich in dessen mit Wasserfällen dekorierten Club. Es ist eine der besten Action-Szenen in einem an guten Action-Szenen reichen Film. Danach schaut Wick wieder bei seiner Berliner Verwandtschaft vorbei, um den goldenen Beweis für seinen erfüllten Auftrag vorzuzeigen. Stahelski dazu:

Ich hab das eingebaut, damit ihr auf Toilette gehen könnt. Das ist ein guter Moment dafür und wenn man zurück kommt, [hat man nichts Wichtiges verpasst].

In der Zeit würde man nämlich nur verpassen, wie Wick von der Ruska Roma-Familie aufgenommen wird und ein Brandzeichen erhält. Dadurch kann er den Marquis (Bill Skarsgård) vor dem High Table zum Duell herausfordern.

Worum geht's im 4. Teil der Action-Reihe?

John Wick (Keanu Reeves) steht auf der Abschussliste und das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist, wächst immer weiter – wodurch auch seine Gegner zunehmend gefährlicher werden. Langjährige Freunde werden plötzlich zu Feinden und die Zahl seiner Mitstreiter schrumpft.

Doch es gibt vielleicht noch einen Weg, als freier Mann den Sieg über die Hohe Kammer davonzutragen, die ihn tot sehen will. Dafür muss der eigentlich berentete Auftragskiller allerdings um die ganze Welt reisen. Und seine Widersacher haben überall in der Unterwelt mächtige Verbündete, die ihm tödliche Assassinen auf den Hals hetzen. Trotzdem kämpft er sich seinen Weg von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.

John Wick: Kapitel 4 läuft derzeit in den deutschen Kinos. Teil 5 wurde noch nicht angekündigt, aber von Reeves und Stahelski nicht ausgeschlossen.