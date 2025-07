In Jurassic World 4 spielt erstmals kein altbekannter Star der Dino-Reihe mit – das ist der Grund

Kein Dr. Alan Grant, kein Dr. Ian Malcolm: Jurassic World 4 wagt einen Neuanfang – ganz ohne die Original-Stars. Warum ist das so und wer sind die neuen Figuren im Sequel?

Ab dem 2. Juli 2025 bekommen wir in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt einmal mehr spektakuläre Dino-Action auf der großen Leinwand serviert, wie wir es von der Blockbuster-Reihe gewohnt sind. In puncto Besetzung nahmen sich die Verantwortlichen um Regisseur Gareth Edwards (Godzilla) den Titelzusatz jedoch zu Herzen und wagen mit der Fortsetzung eine Art Neuanfang.

Erstmals wird nämlich keiner der Stars aus der Jurassic Park-Trilogie in einem Jurassic World-Film zu sehen sein. Sprich: Weder Sam Neill (Dr. Alan Grant) noch Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm), Laura Dern (Dr. Ellie Sattler) oder BD Wong (Dr. Henry Wu) werden einen Auftritt im neuen Dino-Abenteuer absolvieren. Und auch der World-Cast um Chris Pratt (Owen Grady) und Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) wird nicht zurückkehren.

Dieser Verzicht auf altbekannte Gesichter hat aber gute Gründe, wie Screen Rant dargelegt hat.

Jurassic World 4 will Neustart hinlegen, der Reihe aber trotzdem treu bleiben

Es lässt sich nicht leugnen, dass viele die Cameo-Auftritte der erwähnten Legacy-Charaktere in der Jurassic World-Reihe oftmals als reinen Fan-Service empfanden, die nur wenig Substanz für die Handlung der jeweiligen Filme mitbrachten. Dieses Problem umgehen Edwards und Drehbuchautor David Koepp (Jurassic Park 1+2), indem sie in Jurassic World 4 auf ein komplett neues Figurengeflecht setzen.

Ihr Film soll sich eigenständig anfühlen, zugleich aber nicht die Identität des Franchises verraten. Der Fokus richtet sich dadurch wieder vollständig auf das, was die Reihe einst ausmachte: Die Interaktion zwischen Menschen und Dinosauriern (Nicht Heuschrecken!) statt auf die Erwartung eines weiteren inhaltsleeren Cameos. Nur so kann sich das Sequel gewisser "Altlasten" entledigen und befreit eine neue Geschichte erzählen.

Nichtsdestotrotz wird der Film die Vergangenheit nicht einfach ignorieren. Jurassic World 4 spielt fünf Jahre nach der Entlassung der Dinos in die Freiheit durch Maisie Lockwood in Jurassic World 2: Das gefallene Königreich – die für viele Tiere aufgrund von Klima und Krankheiten allerdings zum Verhängnis geworden ist. Als Handlungsort dient eine unbekannte Insel, die jedoch mit den bereits kanonisierten Isla Sorna und Isla Nublar in Verbindung steht und somit das Jurassic-Universum erweitert.

Edwards' Film schlägt als sogenanntes Soft Reboot also eine inhaltliche Brücke zu den früheren Teilen und läutet gleichermaßen eine neue Ära ein. Der Gedanke dahinter: Langzeit-Fans werden weiterhin abgeholt, während der Franchise-Einstieg für neue Zuschauer:innen problemlos gelingt.

Das sind die neuen Figuren und ihre Darsteller:innen in Jurassic World 4

Für den insgesamt siebten Film der Dino-Reihe hat sich ein illustrer Cast zusammengefunden, der den neuen Held:innen von Jurassic World Leben einhaucht. Das sind die Hauptfiguren und ihre jeweiligen Darsteller:innen:

Zora Bennett (Scarlett Johansson): Expertin für verdeckte Operationen. Sie führt die geheime Insel-Mission an, bei der wichtige Proben von drei Dinos entnommen werden sollen.



(Scarlett Johansson): Expertin für verdeckte Operationen. Sie führt die geheime Insel-Mission an, bei der wichtige Proben von drei Dinos entnommen werden sollen. Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey): Paläontologe, der sich auf der gefährlichen Expedition alles andere als wohlfühlt

(Jonathan Bailey): Paläontologe, der sich auf der gefährlichen Expedition alles andere als wohlfühlt Duncan Kincaid (Mahershala Ali): Militärisch erfahrener Söldner und guter Freund von Zora Bennett

Martin Krebs (Rupert Friend): Pharmavertreter, dessen Konzern die Mission finanziert

(Rupert Friend): Pharmavertreter, dessen Konzern die Mission finanziert Reuben Delgado (Manuel Garcia-Rulfo): Familienvater, der nach einem Unfall mit seinen beiden Töchtern auf der gefährlichen Dino-Insel gestrandet ist



Ab sofort können Fans auf der Leinwand herausfinden, welche dieser Charaktere das Dino-Abenteuer überleben und damit potenziell auch in zukünftigen Teilen dabei sein werden.