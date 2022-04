Indiana Jones 5-Star ist überwältigt von Harrison Ford: "Ein Monster von einem Mann"

Phantastische Tierwesen 3-Star Mads Mikkelsen spielt auch in Indiana Jones 5 mit. Jetzt hat er sich über Harrison Ford geäußert, der ihn trotz des höheren Alters extrem beeindruckte.

Nach Jahren in der Produktionshölle konnten die Dreharbeiten zu Indiana Jones 5 im Februar endlich abgeschlossen werden. In der Hauptrolle ist natürlich einmal mehr der mittlerweile fast 80-jährige Harrison Ford zu sehen.

Trotz seines höheren Alters hat der Star am Set anscheinend mächtig Eindruck hinterlassen. Sein Co-Star Mads Mikkelsen hat nach dem Dreh jetzt von Ford geschwärmt und war von seiner körperlichen Leistung überwältigt.

Indiana Jones 5-Star Mads Mikkelsen beschreibt Harrison Ford als sehr nettes Monster

In einem aktuellen Interview mit dem Hollywood Reporter sprach der neue Grindelwald-Star aus Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse auch über seine Beteiligung an Indiana Jones 5. Dabei wurde er gefragt, wie sich Harrison Ford am Set trotz bekannter Verletzung an der Schulter geschlagen hat. Mikkelsen hat nichts als begeistertes Lob für den Schauspieler übrig:

Es war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, und er ist eine wahnsinnig mächtige Person. Nicht nur als Schauspieler, sondern körperlich. Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem wir drehten, es war ein Nachtdreh, dann hörten wir um 5 Uhr morgens auf – und dann stieg er auf sein Mountainbike und fuhr 50 Kilometer Rad. Harrison ist ein Monster von einem Mann, ein sehr nettes Monster.

Ob Mads Mikkelsen in Indiana Jones 5 auch ein Monster spielt, ist bis jetzt nicht bekannt. Details zu seiner Rolle sind noch geheim. Durch seine Bösewicht-Figuren in Franchises wie James Bond, Doctor Strange und Phantastische Tierwesen ist es aber wahrscheinlich, dass der Star auch im kommenden Indiana Jones-Film einen weniger guten Charakter spielt.

Nach dem Drehende müssen sich Fans trotzdem noch eine Weile auf die Fortsetzung gedulden. Indiana Jones 5 soll am 29. Juni 2023 in den deutschen Kinos starten.

