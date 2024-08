Ist das Umbrella Academy-Universum nach Staffel 4 am Ende? So steht es um die Zukunft des Netflix-Hits

Das Finale von The Umbrella Academy hat uns auf Netflix mit Staffel 4 erreicht. Doch wird es eine 5. Staffel geben? Und wie steht es um das Spin-off The Sparrow Academy?

Nach fünf Jahren ist The Umbrella Academy auf Netflix mit der 4. Staffel zu Ende gegangen. Sechs letzte Folgen haben uns ein spektakuläres Superhelden-Finale beschert, das die Geschichte der Hargreeves-Geschwister mehr oder weniger abschließt. Doch war das wirklich das Ende? Und können wir damit rechnen, dass das Umbrella Academy-Universum in einem Spin-off weitergeführt wird?

Staffel 4 ist tatsächlich die letzte Staffel von The Umbrella Academy

Bereits 2022 verkündeten Netflix und Umbrella Academy-Showrunner Steve Blackman, dass die 4. Staffel die letzte sein wird. Blackman erklärte damals gegenüber TV Line , dass er die Serie von vornherein auf nur vier Staffeln ausgelegt und Netflix auch nur diese Anzahl in Aussicht gestellt habe, unabhängig davon, ob der Streamer sich mehr Staffeln wünsche.

Ursprünglich sollte das Finale jedoch mehr Episoden bekommen. Nach neuen Verhandlungen mit Netflix wurde sich letztendlich auf sechs Folgen geeinigt, wie Blackman gegenüber Radio Times verriet.

Schaut hier ein Featurette zu The Umbrella Academy Staffel 4:

The Umbrella Academy - Staffel 4 Featurette (Deutsche UT) HD

Ob dahinter die ganze Wahrheit steckt oder die Kürzung der Serie mit den Vorwürfen ehemaliger Crew-Mitglieder gegen Blackman zu tun hat, kann nur gemutmaßt werden. Bisher scheint das Ende jedoch unwiderruflich besiegelt ‒ zumindest, was die Hauptserie betrifft.

Das Spin-off The Sparrow Academy wurde von Netflix eingestampft

Auch das geplante Spin-off The Sparrow Academy, welches 2023 angekündigt wurde, soll nicht weitergeführt werden. Die Serie sollte sich laut What's on Netflix auf die Gruppe mit dem gleichnamigen Titel fokussieren, die aus Marcus Hargreeves (Justin Cornwell), Ben (Justin H. Min), Alphonso (Jake Epstein), Sloane (Genesis Rodriguez), Jayme (Cazzie David) und Christopher bestehen.

Die Sparrow Academy hatte ihren großen Auftritt in der 3. Staffel der Hauptserie, wo sie in einer alternativen Zeitlinie von Reginald Hargreeves (Colm Feore) geschaffen wurde und als Gegenteam zur Umbrella Academy fungierte.

Das Projekt sollte ebenfalls von Umbrella Academy-Showrunner Steve Blackman entwickelt werden, hatte von Netflix jedoch noch kein grünes Licht erhalten. Wie Anfang Juli 2024 berichtet wurde, wurde das Spin-off aufgrund der Vorwürfe gegen Blackman mit weiteren Projekten des Showrunners von Netflix eingestellt.

Netflix The Umbrella Academy

Umbrella Academy-Cast kann sich weitere Spin-offs vorstellen ‒ unter anderem über Klaus und Nummer 5

Die Besetzung von The Umbrella Academy erklärte jedoch im Gespräch mit dem Hollywood Reporter , dass sie offen für diverse Spin-off-Ideen wären. So schlug Justin H. Min ein Spin-off rund um Klaus (Robert Sheehan) und Nummer 5 (Aidan Gallagher) vor, während Luther-Darsteller Tom Hopper sich ein Reginald-Hargreeves-Spin-off wünsche, "um zu sehen, was er gemacht hat, bevor die Umbrella Academy existierte."

Allison-Darstellerin Emmy Raver-Lampman könnte sich dagegen ein Spin-off über die Bösewichte der Superhelden-Serie vorstellen ‒ unter anderem der Neuzugänge aus Staffel 4:

Ich finde, die Serie hat ein paar großartige Bösewichte. Ich fänd eine Origin Story zu Gene [Nick Offerman] und Jean [Megan Mullally] oder der Handlerin [Kate Walsh] toll, vor allem weil ich ihre Kostüme sehen will. Ich bin auch ein großer Fan von [Hazel-Darsteller] Cameron Britton, der kann meinetwegen sofort ein Spin-off bekommen.

Ob diese Ideen Wünsche bleiben oder Netflix tatsächlich ein Spin-off davon umsetzt, bleibt vorerst weiterhin abzuwarten. Bis dahin könnt ihr euch noch einmal alle vier Staffeln von The Umbrella Academy anschauen, die in ihrer Gesamtheit auf Netflix streamen. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick in die Comicvorlage von Gerard Way und Gabriel Bá *, die mittlerweile drei Ausgaben umfasst.

