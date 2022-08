James Bond-Gerücht zerstört Henry Cavills 007-Traum: Er hat einen großen Nachteil im Rennen um die Rolle

Henry Cavill-Fans wollen den Star unbedingt als James Bond sehen. Neuen Aussagen zufolge könnte es dafür aber bereits zu spät sein.

Nach Daniel Craigs Ausstieg läuft die Suche nach einem neuen James Bond auf Hochtouren. Viele Fans wollen Henry Cavill in der Rolle sehen, der seine Eignung schon mit Agenten-Krachern wie Codename U.N.C.L.E. bewiesen hat. Einem neuen Gerücht zufolge sind die großen Hoffnungen wohl umsonst. Er könnte nämlich schon zu alt sein.

Aus für Henry Cavill: James Bond-Macher suchen womöglich nach jüngerem 007

Laut dem ITV-Reporter Ross King wollen die Bond-Produzenten nämlich einen jüngeren Darsteller (via Express UK ):

Die Bond-Produzenten suchen gerüchteweise nach einem jüngeren Bond. Jemand, der wahrscheinlich noch in seinen 30ern ist. Schließlich wollen sie jemanden, der für die nächsten drei Filme Bond verkörpert. Sie suchen einen Darsteller für das Franchise, der die Rolle trägt, wie es Daniel Craig getan hat.

Die Aussagen sind alles andere als handfeste Tatsachen. Aber sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre Cavill wohl aus dem 007-Rennen. Der The Witcher-Star wird 2023 40 und überschreitet damit vermutlich schon vor der Produktion des nächsten Bond-Films die mögliche Altersgrenze.

Auf der anderen Seite haben ältere Darsteller in der Bond-Rolle eine lange Tradition. Roger Moore war bei seinem ersten Bond-Auftritt bereits 45, Craig immerhin schon 38. Im Endeffekt hat Cavill also wohl einen Nachteil im 007-Rennen. Er ist so oder so der beste Anwärter, das steht für seine Fans außer Frage.

Wollt ihr Henry Cavill als Bond sehen?