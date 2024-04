Jason Momoa trainiert wieder für seinen Aquaman-Körper – weil ihm ein anderer Muskel-Gott sonst die Show stiehlt

Aquaman-Star Jason Momoa lässt sich gerne mal gehen und pfeift auf seine athletische Statur. Für einen neuen Film kehrt er jetzt ins Gym zurück. Das Muskel-Comeback hat der Star mit einem witzigen Video angekündigt.

Neben Stars wie Dwayne Johnson und Chris Hemsworth zählt Aquaman-Darsteller Jason Momoa zu den muskelbepackten Aushängeschildern Hollywoods. Der geborene Hawaiianer weiß aber auch, wie man eine gute Zeit hat und lässt sich zwischen Filmdrehs gerne mal gehen. Nachdem er zuletzt lieber Werbung für Bier und Eis gemacht hat, meint es Momoa körperlich jetzt aber wieder ernst. Zumindest so halb.

Jason Momoa will mit Muskelprotz Dave Bautista in kommendem Film mithalten

Laut Cinema Blend hat der Schauspieler auf Instagram ein Video geteilt, in dem er seine Rückkehr ins Fitnessstudio ankündigt. Grund ist wohl der anstehende Dreh für die kommende Action-Komödie The Wrecking Crew. In dem Film von Blue Beetle-Regisseur Angel Manuel Soto wird Momoa neben Dave Bautista (Dune) vor der Kamera stehen.

Grund genug, um sich körperlich mal wieder in gestählte Höhen aufzuschwingen. Das Instagram-Video dazu kommt aber eher mit Momoa-typischem Augenzwinkern daher:

Die Aufmerksamkeit von Momoa hat Bautista aber direkt auf sich gezogen. Der kommentierte unter dem Post:

Verdammt! Jetzt muss ich mit dem Trainieren anfangen.

Wer vor der Kamera dann den aufgepumpteren Muskelmann abgibt, wird sich mit der Veröffentlichung der neuen Action-Komödie zeigen.

Wann kommt The Wrecking Crew mit Jason Momoa und Dave Bautista ins Kino?

Bisher hat der neue Film des Blue Beetle-Regisseurs noch keinen Kinostart. Falls die Dreharbeiten in naher Zukunft beginnen, wird The Wrecking Crew vermutlich irgendwann 2025 auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Über die Story des Films sind noch keine Details bekannt. Momoa und Bautista sollen zwei ungleiche Cops spielen, die in Hawaii als Duo ermitteln. Vielleicht kriegt der Aquaman-Star nach dem Ende des letzten DC-Universums damit sein eigenes Bad Boys-Franchise?