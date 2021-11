Jetzt bei Amazon: 7 Wohlfühlfilme aus dem Cinema of Hearts-Channel, die euch durch die dunkle Jahreszeit helfen [Anzeige]

Der neue Amazon-Channel Cinema of Hearts wartet mit romantischen Komödien und mitreißenden Liebesgeschichten auf. Wir haben sieben besondere Empfehlungen für euch herausgesucht.

Während es draußen immer kälter wird, gibt es nichts Gemütlicheres, als sich in eine warme Deckel einzukuscheln und einen guten Film zu schauen. Der neue Amazon-Channel Cinema of Hearts wartet mit dem passenden Filmangebot dazu auf: Hier gibt es jede Menge Filme, in denen man sich verlieren kann, sei es ein ergreifendes Liebesdrama oder eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand einer RomCom.

Zum heutigen Start von Cinema of Hearts of haben wir uns durch das Programm des Amazon-Channel gewühlt und sieben Empfehlungen herausgesucht. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr bei eurem nächsten Filmabend schauen sollt, findet ihr hier vielleicht die ein andere andere Inspiration. Die vorgestellten Filme sind teils traurig, teils witzig, vor allem aber immer eins: berührend. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern.

Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 1: Midnight Sun

Midnight Sun - Trailer (Deutsch) HD

Seit ihrer Geburt leidet die 17-jährige Katie an einer seltenen Krankheit, die es ihr verbietet, ins Sonnenlicht zu gehen – ganz im Gegensatz zu Charlie, dessen Leben sich vor allem am helllichten Tag abspielt. Wenn sich Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger in Midnight Sun ineinander verlieben, erzählt der Film eine zerbrechliche Liebesgeschichte, die vorsichtig zwischen Helligkeit und Dunkelheit balanciert.

Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 2: Deine Juliet

Deine Juliet - Trailer (Deutsch) HD

Das Liebesdrama Deine Juliet entführt uns auf die britische Kanalinsel Guernsey in den 1940er Jahren. Dorthin verschlägt es die junge Journalistin Juliet Ashton (Lily James), die ein Buch über die Kriegserfahrungen der dort lebenden Menschen schreiben will. Entgegen ihrer Erwartungen findet Juliet einige unerwartete Dinge auf den Inseln. Dazu gehört auch der literaturbegeisterte Farmer Dawsey Adams (Michiel Huisman).

Deine Juliet ist ab Ende November bei Cinema of Hearts verfügbar.

Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 3: Once

Once - Trailer (Deutsch)

John Carney ist inzwischen für Filme wie Sing Street und Can a Song Save Your Life? bekannt. Seinen großen Durchbruch feierte er mit dem wundervollen Liebesfilm Once, der auf den Straßen Dublins einnehmende Gefühle und Musik miteinander verschmelzen lässt. Besonders eine Szene ist für die Ewigkeit: Der Moment, in dem Glen Hansard und Markéta Irglová zum ersten Mal den Song Falling Slowly singen.



Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 4: Dem Horizont so nah

Dem Horizont So Nah - Trailer (Deutsch) HD

Herzschmerz aus Deutschland: In Dem Horizont so nah trifft Luna Wedler auf Jannik Schümann und erlebt eine Liebesgeschichte voller schwerwiegender Entscheidungen, die ihr Leben für immer verändern werden. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jessica Koch, der sich wiederum auf die Erfahrungen der Autorin bezieht und den Auftakt der sogenannten Danny-Trilogie bildet.

Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 5: Lachsfischen im Jemen

Lachsfischen im Jemen - Trailer (Deutsch) HD

Eine große Hollywood-Romanze darf im Cinema of Hearts-Channel natürlich auch nicht fehlen. In Lachsfischen im Jemen finden Emily Blunt und Matt Damon an einem unerwarteten Ort zueinander. Inszeniert wurde die Feel-Good-Liebesgeschichte von niemand Geringerem als Lasse Hallström, von dem ihr euch auch die Nicholas Sparks-Verfilmung Das Leuchten der Stille in dem neuen Prime-Channel anschauen könnt.

Lachsfischen im Jemen ist ab Mitte Dezember bei Cinema of Hearts verfügbar.



Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 6: Gefühlt Mitte Zwanzig

Gefühlt Mitte Zwanzig - Trailer (Deutsch) HD

Gefühlt Mitte Zwanzig wartet auch mit großen Namen auf, erweist sich aber als deutlich eigenwilligerer Film. Regisseur und Drehbuchautor Noah Baumbach, der zuletzt den mit einem Oscar ausgezeichneten Marriage Story inszenierte, diskutiert Gefühle und Beziehungen. Sein Werk ist witzig, berührend, geistreich und traurig – und bietet mit Naomi Watts, Ben Stiller, Amanda Seyfried und Adam Driver einen sehr tollen Cast.

Cinema of Hearts-Empfehlung Nr. 7: Vielleicht lieber morgen

Vielleicht lieber morgen - Trailer (Deutsch) HD

Mit Vielleicht lieber morgen verfilmte Stephen Chbosky seinen eigenen Briefroman und hat damit einen der besten Coming-of-Age-Filme der letzten 20 Jahre geschaffen. Nachdenklich und voller Empathie folgt Vielleicht lieber morgen Logan Lerman als Mauerblümchen durch sein letztes Jahr an der Highschool, wo er u.a. Emma Watson und Ezra Miller begegnet. Spätestens wenn David Bowies Heroes erklingt, schafft der Film einen dieser ganz großen, unsterblichen Kinomomente.

