Jetzt bei Amazon: Genialer Thriller mit vielen Twists ist ein Genuss für jeden Tarantino-Fan

Amazon Prime hat mit Lucky # Slevin vor wenigen Tagen einen sehr unterhaltsamen Gangsterfilm ins Programm genommen, der große Namen wie Josh Hartnett, Lucy Liu und Bruce Willis vereint.

Quentin Tarantino wurde als Regisseur nicht nur von unzähligen Filmen inspiriert. Mit Reservoir Dogs und Pulp Fiction inspirierte er selbst eine ganze Generation an Filmschaffenden, die in Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre das Kino eroberten. Neben Guy Ritchie und Joe Carnahan gehört dazu auch Paul McGuigan.

Der britische Regisseur ist u.a. durch seine Arbeit an dem BBC-Hit Sherlock bekannt. Zuvor inszenierte er einen Gangsterfilm, der jeden Tarantino-Fan glücklich machen dürfte: Lucky # Slevin. In einem ereignisreichen Drehbuch voller Twists treffen eigenwillige Figuren aufeinander und schleudern sich lockere Sprüche an den Kopf.

Lucky # Slevin ist kürzlich im Streaming-Angebot von Amazon Prime gelandet.

In Lucky # Slevin gerät Josh Hartnett zwischen die Fronten von zwei verfeindeten Gangstern in New York

Eigentlich hatte sich Slevin (Josh Hartnett) seinen Tag ganz anders vorgestellt. Doch schon bei seiner Ankunft in New York werden ihm Geld und Papiere gestohlen. Als er dann auch noch in der Wohnung seines Freundes, den er besuchen wollte, von Ganoven überrascht wird, ist endgültig klar: Er wird von einer Pechsträhne verfolgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lucky # Slevin schauen:

Lucky # Slevin - Trailer (Deutsch)

Laut einem Gangsterboss, der sich einfach nur Der Boss (Morgan Freeman) nennt, schuldet Slevin diesem sehr viel Geld. Um ins Reine zu kommen, soll er er den Sohn des Rabbis (Ben Kingsley) töten. Bei diesem handelt es sich um keinen echten Rabbi, sondern einen weiteren Gangsterboss, der mit dem anderen im Knilch liegt.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, wird Slevin gleich ein weiteres Mal entführt – dieses Mal von den Handlangern des Rabbis. Ein weiterer Schuldenberg, ein weiterer Auftragsmord: Gemeinsam mit der abenteuerlustigen Nachbarin seines Freundes, Lindsey (Lucy Liu), versucht Slevin herauszufinden, was wirklich vor sich geht.

Und dann wäre da noch der geheimnisvolle Mr. Goodkat (Bruce Willis), der gleich zu Beginn des Films auftaucht. Seine wahre Rolle und wie er mit den Figuren in Verbindung steht, finden wir aber erst nach und nach heraus. Lucky # Slevin wartet mit einigen unerwarteten Wendungen und amüsanten Überraschungen auf.

