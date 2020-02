Jetzt bei Amazon Prime: Alle 30 neuen Filme und Serien der Woche

Ein Schwung neuer Filme und Serien steht bei Amazon Prime in dieser Woche zum Streamen bereit, darunter Shameless, Detective Dee und Der Tatortreiniger. Wir sagen euch, worauf ihr euch freuen könnt.

Die auch in Deutschland populäre Serie Shameless ist bei Amazon Prime in ihre 9. Staffel gestartet. Alle vierzehn Episoden der vorvorletzten Season stehen seit Wochenbeginn zum Streamen bereit. Zudem erschien in dieser Woche noch ein weiteres Serienhighlight und zwar aus hiesigen Gefilden: Der Tatortreiniger.

Shameless und Der Tatortreiniger bei Amazon Prime Video

Alle sieben Staffeln der urkomischen Serie mit dem aus Stromberg bekannten Bjarne Mädel in der titelgebenden Hauptrolle könnt ihr euch beim Streaming-Anbieter ansehen.

Zudem öffnet morgen Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere seine Pforten. Hierbei handelt es sich nicht um die erste Verfilmung aus dem Jahre 1989, sondern um den erst im vergangenen Jahr angelaufenen Horrorfilm. Ausdrücklich sei ferner auf den außergewöhnlichen Jim Jarmusch-Western Dead Man mit Johnny Depp hingewiesen.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Shameless - Staffel 9

ab sofort: Der Tatortreiniger - Staffel 1-7

ab sofort: Emmas Chatroom - Staffel 1

Für Amazon-Nutzer: The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie! Hört den Moviepilot-Podcast

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber dem Hype des Sci-Fi-Lieblings The Expanse auf den Grund:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen. Ab 00:08:07 reden wir spoilerfrei über die The Expanse.



Was schaut ihr euch als nächstes bei Amazon Prime an?