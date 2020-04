Jetzt bei Amazon Prime: Alle 45 neuen Filme und Serien der Woche

In der letzten Woche haben viele Filme und einige wenige Serien ihren Weg zu Amazon Prime gefunden. Wir sagen euch, was ist auf dem Streamingdienst.

Auf Amazon Prime gibt es auch diese Woche wieder viel zu entdecken. Dazu gehören unter anderem einige Horrorklassiker, aber auch modernere Vertreter des Genres. Unter den Familien- und Kinderfilmen finden sich sogar zwei Shaun das Schaf-Filme, die besonders bei Moviepiloten mit Sinn für abseitigen, schwarzen Humor für Spaß sorgen dürften.

Neues Amazon Prime-Programm: Horror aus der Klassiker-Kiste

Wer sich für Monster und klitschige Wesen aus dem All interessiert, ist in dieser Woche bei Amazon Prime richtig gut aufgehoben. So gibt es unter anderem mit Das Gehirn einen Monsterfilm aus den 1980er Jahren zu sehen. Auf dem Planeten Xarbia wurde in Mutant eine experimentelle Lebensform geschaffen und eine Einheit SEALs muss sich in

Raptor Island gegen attackierende Raptoren verteidigen.

Horror und mehr: Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Shaun das Schaf: Kinderfilme bei Amazon Prime in dieser Woche

In Shaun das Schaf - Der Film: UFO-Alarm landet ein außerirdisches Mädchen auf der Mossy Bottom Farm. Kein Wunder, dass die Schafe in Aufruhr sind, denn es gilt, eine Bauernhof-Apokalypse abzuwenden. Wer den 2. Kinofilm um Nick Parks wolligen Schafshelden noch nicht gesehen hat, hat diese Woche bei Amazon Prime die Chance. Dazu gibt es auch gleich noch den Vorgänger Shaun das Schaf - Der Film. Wer zudem statt Schaf-Filmen lieber Pferdefilme sehen will, ist ebenfalls gut mit Wendy 2 bedient.

Alle neuen Serien bei Amazon Prime in dieser Woche

Wer die Serie Peaky Blinders noch nicht auf dem Schirm hat, sollte vielleicht mal kurz rein zappen. Die Wahrscheinlichkeit, hängen zu bleiben, ist nämlich ziemlich groß. Zudem hat Amazon Prime eine deutsche Eigenproduktion zu bieten: Die Live-Action Serie Bibi & Tina ist für alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich in den ersten drei Tagen kostenlos abrufbar.

Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?