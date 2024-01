Jetzt bei Amazon Prime: Der beste Film über den offiziell schlechtesten Film der Welt, der heute als Kult gefeiert wird

Bei Amazon Prime ist ab sofort eine Komödie verfügbar, die im Gegensatz zu ihrer Vorlage mehrere Preise einheimsen konnte. Darunter war auch ein Golden Globe für den Hauptdarsteller und Regisseur James Franco.

Wo Tommy Wiseau mit The Room sensationell gescheitert ist, hatte James Franco mit The Disaster Artist Erfolg. Immerhin hat er es geschafft, als Regisseur und Hauptdarsteller einen Film über den schlechtesten Film der Welt zu drehen, der beim Publikum und bei den Kritiker:innen gut angekommen ist. Ihr könnt ihn jetzt bei Amazon Prime Video streamen. James Francos Film wirft darin ein neues Licht auf einen exzentrischen Künstler mit wenig Talent.

Jetzt bei Amazon Prime: The Disaster Artist ist mehr als die Entstehungsgeschichte des schlechtesten Films

Darum geht es in The Disaster Artist: Der junge Schauspieler Greg Sestero (Dave Franco) lernt den exzentrischen Künstler Tommy Wiseau (James Franco) kennen, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Tommy möchte gerne ein großer Regisseur werden, doch weil er damit bisher keinen Erfolg hatte, beschließt er, einen eigenen Film zu finanzieren. Er gibt Greg und sich selbst die Hauptrollen, schreibt das Drehbuch und führt Regie.

Es gibt da aber ein großes Problem: Tommy lässt keine Kritik an seiner Arbeit zu und hat sehr festgefahrene Ansichten, wie ein Film gemacht werden soll. Es wird zunehmend schwieriger, mit ihm zu arbeiten. Schon bald explodieren die Kosten und die Mitarbeitenden verstehen zunehmend weniger, worum es in dem Film eigentlich gehen soll.

Statt blankem Hohn zollt The Disaster Artist dem verspotteten Original Respekt



Es wäre wohl ein Leichtes gewesen, sich über Tommy Wiseau und seinen legendär schlechten Film The Room lustig zu machen und ihn durch den Dreck zu ziehen. James Franco hat sich allerdings dafür entschieden, respektvoll mit den Beteiligten umzugehen.

Warner Bros. The Disaster Artist

In The Disaster Artist wird Wiseau nicht nur exzentrisch dargestellt, sondern auch als Mensch, der an seine Kunst glaubt. Dass er einen riesigen Flop produziert hat, wirkt dadurch tragischer und nicht einfach nur lächerlich.



The Room ist der schlechteste Film der Welt und füllt noch immer Kinosäle

The Room gilt für viele Kino-Liebhaber:innen und Kritiker:innen als der schlechteste Film überhaupt, wie Vox aufzeigt. Doch bis heute werden regelmäßig Vorstellungen von The Room in den Kinos von Los Angeles gezeigt. Diese sind auch gut besucht und sogar Regisseur Tommy Wiseau ist manchmal anwesend. Darüber hinaus ist er mit seinen Filmen auch regelmäßig auf Tour, was ihr auf der offiziellen Seite zu The Room nachschlagen könnt.

Für alle, die ein solches Screening selbst veranstalten möchten, oder auch nur verstehen wollen, was los ist, haben einige Fans eine Online-Anleitung zusammen gestellt, die ihr bei AV Club findet. Dabei haben sich inzwischen ganze Rituale entwickelt. So werden neben Buhrufen auch Dialogzeilen mitgegrölt, Löffel auf die Leinwand geworfen oder sogar Szenen mitgespielt.

The Disaster Artist ist ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar.

