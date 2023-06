Jetzt bei Amazon Prime: Deutscher Komödien-Hit war schon das 4. (!) Remake innerhalb von 6 Jahren, aber der erste mit einer Fortsetzung

Filme, die in anderen Ländern erfolgreich sind, können innerhalb kürzester Zeit internationale Remakes nach sich ziehen. So entstand auch der jetzt zu Amazon gestoßene deutsche Comedy-Hit von 2018, der aber noch eins oben draufsetzte.

Heute kommt eine deutsche Erfolgskomödie zu Amazon Prime, die im Jahr 2018 über 1 Million deutsche Besucher:innen ins Kino lockte und mehr als 9 Millionen Euro einspielte. Dabei war Der Vorname von Sönke Wortmann bereits die vierte Verfilmung einer Geschichte, die in unterschiedlichsten europäischen Ländern Anklang fand.

Der Vorname fragt bei Amazon: Darf man sein Kind Adolf nennen?

Fünf Bekannte, zwei Paare und ein Single treffen sich in Der Vorname zum gemeinsamen Abendessen. Stefan (Christoph Maria Herbst) und Elisabeth (Caroline Peters) laden zu sich nach Hause ein. Elisabeths Bruder Thomas (Florian David Fitz) ist pünktlich, während seine schwangere Frau Anna (Janina Uhse) etwas später eintreffen wird. Außerdem ist René (Justus von Dohnányi) anwesend.

Alles läuft gesittet, bis Thomas nach dem Vornamen seines ungeborenen Kindes gefragt wird und "Adolf" als Antwort gibt. Ist das ein Scherz? Die Empörung ist groß, das historische deutsche Erbe wiegt schwer und der Abend beginnt zunehmend zu eskalieren.

Constantin Film Der Vorname

Ursprünglich entstand Der Vorname als französisches Theaterstück "Le prénom" von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière, das 2010 in Paris uraufgeführt wurde. Die erste deutsche Theaterversion folgte 2011 in Hamburg. Doch erst die 4 Film-Adaptionen innerhalb kürzester Zeit (zwischen 2012 und 2018) machten den Stoff auch einem großen internationalen Publikum bekannt.



Erfolgsfilm Der Vorname: 4 Verfilmungen und ein deutsches Sequel

Im Folgenden haben wir euch die 4 Adaptionen aus Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland aufgeführt, die zum Theaterstück existieren. In allen Ländern ist es der Vorname Adolf bzw. Adolphe, der für Ärger sorgt, nur in der italienischen Version soll das Kind Benito heißen und spielt damit nicht auf Adolf Hitler, sondern auf Italiens faschistischen Diktator Benito Mussolini an.



Chapter 2 Indiana Production Chapter 2 Constantin Film

Darüber hinaus wurde das Theaterstück Der Vorname auf weiteren internationalen Bühnen aufgeführt, wodurch teilweise auch TV-Aufzeichnungen dieser Stücke aus Österreich und Co. existieren. Der Vorname reicht zwar nicht an den Remake-Rekord von mehr als 10 Verfilmungen innerhalb kürzester Zeit heran, den Florian David Fitz' Film Das perfekte Geheimnis hinlegte, hat aber trotzdem eine Besonderheit.

Denn lediglich in Deutschland zog der Erfolg eine Fortsetzung nach sich: Vier Jahre nach der deutschen Version von Der Vorname brachte Sönke Wortmann 2022 Der Nachname ins Kino. Dieses Sequel baute auf den bestehenden Figuren und Konflikten auf, erzählte aber eine eigene Geschichte ohne Film- oder Theater-Vorlage. Schauen könnt ihr das Sequel aktuell beispielsweise als Leih-Version bei Amazon.

