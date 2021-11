Jetzt bei Amazon Prime: Die zwei besten Fantasy-Reihen aller Zeiten

Vor dem Start von Das Rad der Zeit zeigt Amazon Prime die zwei besten Fantasy-Reihen. Nachdem vor ein paar Tagen bereits die Herr der Ringe-Trilogie eingetroffen ist, folgt heute die Harry Potter-Saga.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits in ähnlicher Form Anfang November 2021 zum Start der Herr der Ringe-Filme bei Amazon Prime veröffentlicht.

Für Fantasy-Fans ist im November Amazon Prime die erste Anlaufstelle sein, wenn es um die Reise in fantastischen Welten geht. Mit der aufwendigen Romanverfilmung Das Rad der Zeit liefert der Streaming-Dienst eine der am meisten erwarteten Serien des Jahres ab. Darüber hinaus nimmt er die zwei besten Fantasy-Reihen überhaupt ins Programm.

Die Rede ist von Der Herr der Ringe und Harry Potter. Genauso wie Das Rad der Zeit basieren die zwei Fantasy-Epen auf populären Buchvorlagen und entführen uns an magische Orte, wo es aufregende Abenteuer zu erleben gibt, seien es die grandiosen Landschaften von Mittelerde oder die verwinkelten Gänge von Hogwarts.

Die Herr der Ringe-Trilogie bei Amazon Prime

Seit Anfang des Monats befinden sich Peter Jacksons meisterhafte Herr der Ringe-Trilogie (wieder) im Angebot von Amazon Prime. Dazu gehören:

Gezeigt werden die Kinofassungen. Die zeitlich vor den Ereignissen in der Herr der Ringe-Trilogie angesiedelten Hobbit-Filme (Eine unerwartete Reise, Smaugs Einöde und Die Schlacht der Fünf Heere) streamen aktuell nur bei Netflix in der Flatrate.

Die Harry Potter-Reihe bei Amazon Prime

Heute sind zudem alle acht Teile der Harry Potter-Reihe eingetroffen, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen.

Die ersten zwei Harry Potter-Filme stehen in der Extended Version zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Zugabe: das Spin-off rund um die Phantastische Tierwesen steht fortan ebenfalls als Stream bei Amazon zur Verfügung. Der einzige Film, der aus der Wizarding World fehlt, ist die Fortsetzung Grindelwalds Verbrechen.

Sowohl aus dem Herr der Ringe- als auch dem Harry Potter-Universum werden wir in Zukunft noch viel mehr sehen. Bei Amazon startet nächstes Jahr im September die Herr der Ringe-Realserie. Weiterhin befindet sich der Anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim in der Entwicklung. Mit Dumbledores Geheimnisse kommt derweil im April der dritte Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe in die Kinos.

Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.



Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.



