Jetzt bei Netflix: Alle 25 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat auch diese Woche viele neue Filme und Serien im Programm. Das The Rain-Finale, eine Karaoke-Party mit Palina Rojinski und eine interaktive Komödie gibt es zu streamen.

Das Wochenende ist gerettet. Über 20 neue Serien und Filme hat Netflix in dieser Woche für die Abonnent*innen ins Programm aufgenommen. Auch wenn große Kracher wie zuletzt The Umbrella Academy in dieser Woche fehlen, gibt es doch einige interessante Starts, um euch vor der Hitzewelle zu flüchten.

Marvel, Star Wars und Pixar streamen bei Disney+ - günstiger im Jahres-Abo *



Die Highlights bei Netflix: Kimmy Schmidt, Sing On! und The Rain

In dieser Woche geht die postapokalyptische Teenie-Serie The Rain nach 3 Staffeln auf Netflix zu Ende. In den finalen 6 Episoden entscheidet der Konflikt der Geschwister Rasmus und Simone über das Schicksal der Menschheit. Denn Rasmus hat seine eigene Vorstellung von der neuen Welt und will alle Menschen mit dem Virus infizieren, welches ihm übernatürliche Kräfte verliehen hat.

Seht den Trailer zur finalen 3. Staffel von The Rain:

The Rain - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die beliebte Comedy-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt hat mit dem Film Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. the Reverend einen ganz besonderen Abschluss bekommen. Hierbei handelt es sich nämlich um einen interaktiven Film, bei dem ihr - wie in Bandersnatch - selbst den Ausgang der Geschichte bestimmen könnt. Allein für die vielen Möglichkeiten Daniel Radcliffe zu verführen und mit ihm rumzumachen, lohnt sich der Film schon.

Wenn euch Titus Andromedons Gesangskünste noch nicht reichen, dann lädt euch Palina Rojinski mit Sing On! Germany auf eine spaßige Karaoke-Party ein. In dieser Netflix-Show singen die Teilnehmer nicht nur um die richtigen Töne, sondern auch ein saftiges Preisgeld. Mitsingen ist erwünscht!

Neue Filme bei Netflix in der Übersicht

Neue Serien bei Netflix in der Übersicht

Stranger Things ist Netflix' größter Schatz - brauchen wir Staffel 4?

Der Nostalgie-Horror Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Hört die neue Folge Streamgestöber:

Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.