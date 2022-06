Jetzt bei Netflix: Einer der besten Sci-Fi-Actionfilme der letzten 20 Jahre

Seit ein paar Tagen befinden sich alle Resident Evil-Filme mit Milla Jovovich bei Netflix. Besonders hervorheben möchten wir Retribution, den besten Teil der Sci-Fi-Action-Reihe.

Die Resident Evil-Reihe mit Milla Jovovich spaltet die Gemüter. 20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Teils ist es kein Geheimnis, dass es die Filme nicht so genau mit der Videospielvorlage nehmen. An die Stelle von nervenaufreibendem Survival-Horror treten gigantische Sequenzen voller ausgelassener Science-Fiction-Action.

Besonders wenn Regisseur Paul W.S. Anderson auf dem Regiestuhl eines Resident Evil-Films Platz nimmt, darf man sich auf einen exzellenten Action-Blockbuster freuen. Der beste Teil ist Resident Evil 5: Retribution, der am Ende sogar mehr mit einem Videospiel gemein hat, als man mit einem Blick auf die Vorgänger denken könnte.

Jetzt auf Netflix: Resident Evil 5 ist der beste Teil der Sci-Fi-Action-Reihe mit Milla Jovovich

Wie nur wenige andere Filmschaffende ist Anderson daran interessiert, eine Filmsprache für das zu finden, was Videospiele auszeichnet. Seine Resident Evil-Filme gehören zu den visionärsten Werken, die es in diesem Bereich zu finden gibt. In Resident Evil 5: Retribution kann er seine Level-Obsession kompromisslos ausleben.



Hier könnt ihr den Trailer zu Resident Evil: Retribution schauen:

Resident Evil: Retribution - Trailer (Deutsch) HD

Angefangen bei der ausgefeilten Ästhetik über das Spiel mit der Zeit bis hin zur Abbildung von komplexen Bewegungsabläufen: Am eindrücklichsten sind die langen Gänge, durch die sich Jovovich als Alice im Kaninchenbau der Umbrella Corporation ihren Weg bahnen muss. Hier könnte man Stunden verbringen, ohne dass es langweilig wird.

Anderson schafft ein unterirdisches Labyrinth mit aufregenden Leveln, die vor unseren eigenen Augen laden und durchgespielt werden. Der Geist eines Videospiels erwacht in Filmform zum Leben – und nicht bloß als ermüdendes Referenzfeuerwerk, das wahllos bekannte Videospiel-Figuren und -Marken zusammenwirft.

Welchen Resident Evil-Film findet ihr am besten?