Jetzt erstmals im Abo streamen: Marvel-Wahnsinn, mit dem Tom Hardy sogar Teil 1 toppt

Bei Sky könnt ihr jetzt Venom 2 mit Tom Hardy streamen. In der Marvel-Fortsetzung stürzt sich das Franchise endgültig in puren Comic-Irrsinn und wird zum unfassbar trashigen Spaß.

Mit Venom hat Sony einen Marvel-Superhit gelandet. Fast 900 Millionen Dollar spielte der wilde Spider-Man-Ableger mit Tom Hardy ein, der sich seinen Körper als Eddie Brock mit einem fiesen Alien-Symbionten teilen muss. Nach dem finanziellen Erfolg war eine Fortsetzung natürlich schnell beschlossene Sache.

2021 startete dann Venom: Let There Be Carnage im Kino, den ihr jetzt zum ersten Mal im Streaming-Abo schauen könnt. Ab sofort ist Venom 2 bei Sky Ticket verfügbar.* Dabei ist der abgefahrene Marvel-Ritt noch abgedrehter und besser als der Vorgänger.

Wer Venom 2 kurz ernst nimmt, hat schon verloren

Die Handlung des Venom-Sequels ist kaum der Rede wert. Die Geschichte rund um den neuen Bösewicht Cletus Kasady (Woody Harrelson) aka Carnage als neuer Gegner und das unvermeidliche Duell rattert Andy Serkis' Film fast schon desinteressiert in nur etwas mehr als 90 Minuten runter.



Schaut hier noch Yves' Video-Review zu Venom 2:

Venom 2 ist eine Katastrophe: Let There Be Carnage | Review

Venom: Let There Be Carnage trumpft stattdessen als chaotisches Trash-Spektakel auf, das sich diesmal komplett der dysfunktionalen Beziehung zwischen Eddie und Venom widmet. Durch die ständigen Streitigkeiten und Wortgefechte sowie schräge Situationskomik im Slapstick-Style wirkt das Marvel-Sequel oft wie eine Aneinanderreihung kleiner Cartoon-Episoden.



Durch einen wieder extrem entfesselten Tom Hardy im Overacting-Olymp erinnert Venom 2 stärker denn je an 90er-Klamauk wie Die Maske mit Jim Carrey.

Durch das zahmere PG 13-Rating ähnelt Venom in Teil 2 einem gebremsten Deadpool, der Gewalt oder heftige Ausdrücke mit bekloppter Absurdität am laufenden Band ausgleicht. Zum Glück ist der dritte Teil auch schon bestätigt!

