Jetzt kostenlos streamen: 6 (!) neue Serien auf einen Schlag und du kannst alle an einem Abend bingen

Gleich sechs neue deutsche Serien stehen ab sofort kostenlos als Stream zur Verfügung. Diese versprechen kurzweilige Unterhaltung mit weniger als 10 Minuten pro Folge.

Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon feuern eine Serie nach der anderen raus. Doch zahlreiche Netflix-Neuheiten überwältigen uns mit abendfüllenden Episoden, die einfach zu lang sind. Liebe Inventing Anna, 80 Minuten für eine Serienfolge sind zu viel! Die ARD aber verspricht jetzt Abhilfe.

Denn heute sind gleich sechs Serien-Neuheiten auf einmal in der ARD Mediathek gelandet. Die kostenlos streambaren Serien haben alle eines gemein: Ihr könnt gleich mehrere komplette Serien an nur einem Abend schauen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Short-Serien-Offensive: 6 neue Serien in der ARD Mediathek kostenlos streamen

Die sechs knackig kurzen Serien aus Deutschland sind Teil des neuen ARD-Programmpakets "Short Dramedy – Serien für zwischendurch". Das heißt: Diese Kurzform-Serien sind auf kurzweilige Unterhaltung ausgelegt. Eine komplette Serie dieser Kategorie könnt ihr innerhalb einer Stunde durchbingen.

Das hier sind die sechs neuen deutschen Serien-Snacks in der ARD Mediathek:

Serien-Neuheit Nr.1: All In

© DEGETO/Filmakademie Baden-Würtemberg/Markus Ott All In

In der Mumblecore-Serie All in folgen wir zwei von Daniel Popat und Heiko Pinkowsi dargestellten Automatenzockern. Diese bringen sich ständig gegenseitig in Schwierigkeiten und stürzen fortlaufend in eine Abwärtsspirale.

Länge: 8 Episoden zwischen 5 und 10 Minuten

Serien-Neuheit Nr.2: Die Pflegionärin

© MDR/Cross Media/Christian Riebe Die Pflegionärin

In der Dramaserie Die Pflegionärin geht es um die Pflegekraft Caro (Benita Sarah Bailey) aus dem Kreis Ilm in Thüringen, die sich aller Umstände zum Trotz mit Hingabe und Einsatz um das Wohl kranker und hilfsbedürftiger Menschen kümmert. Mit dabei sind einige Gaststars wie Ronald Zehrfeld, Iris Berben und Tobi Schlegl.



Länge: 5 Episoden zu je ca. 10 Minuten

Serien-Neuheit Nr.3: Muspilli

© WDR/Jan Riephoff Muspilli

In der Comedyserie Muspilli lernen sich die bipolare Lea (Josefine Preuß) und der Verschwörungstheoretiker Ove (Tristan Seith) unerwartet näher kennen. Und bald schon gerät das Date wider Willen aus dem Ruder.

Länge: 8 Folgen à 7 bis 11 Minuten

Serien-Neuheit Nr.4: Ollewitz

© MDR Ollewitz

Eingezwängt von einem Wald und einem riesigen gefluteten Braunkohleloch befindet sich das Dorf Ollewitz in vielerlei Hinsicht am Abgrund. Im Umfeld des FC Vorwärts Ollewitz kollidieren Familien, Generationen und Geheimnisse.

Länge: 5 Folge zu je ca. 10 Minuten

Serien-Neuheit Nr.5: Saubere Sache

© WDR/Coin GmbH/Tom Trambow Saubere Sache

Die Comedy Saubere Sache folgt Juri (Ben Münchow) und Paula (Christina Do Rego). Die treffen sich regelmäßig im Waschsalon, um sich hier in tiefgründigen Gesprächen zu verlieren. Als Gaststars gibt es unter anderem Benno Führmann, Zsa Zsa Inci Bürkle und Timur Bartels zu sehen.

Länge: 8 Folgen zu je um die 10 Minuten

Serien-Neuheit Nr.6: Straight Outta Crostwitz

© MDR Straight Outta Crostwitz

In der Dramedy Straight Outta Crostwitz geht es um die Sängerin und Sorbin Hanka (Jasna Fritzi Bauer), die ein Doppelleben führt. In ihrer Gemeinschaft wird sie für ihren Gesang von Volksliedern geschätzt. Aber eigentlich will sie lieber Rapperin werden, wofür sie sich von ihrem Vater emanzipieren muss. Freut euch hierbei auf einen überraschenden Cameo-Auftritt von Matthias Schweighöfer.

Länge: 4 Folgen zu je um die 10 Minuten

