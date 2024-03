Jetzt schon einen der besten Filme 2024 fürs Heimkino vorbestellen: Meisterregisseur verstört mit Erfahrung, die viele an ihre Grenzen bringen wird

The Zone of Interest ist ein großer Oscar-Anwärter und seit Kurzem im Kino. Schon jetzt könnt ihr euch das beklemmende Holocaust-Drama auch fürs Heimkino vorbestellen.

Laut Meinung von Regie-Legende Steven Spielberg ist der derzeit in den Kinos laufende The Zone of Interest von Jonathan Glazer der beste Holocaust-Film seit Schindlers Liste. Darüber hinaus ist er mit fünf Oscar-Nominierungen und zahlreichen lobenden Kritiken auch schon jetzt einer der besten Filme 2024.

Die amerikanisch-britisch-polnische Koproduktion mit Sandra Hüller erscheint am 14. Juni 2024 auch auf Disc fürs Heimkino und schon jetzt könnt ihr euch die Blu-ray * oder die DVD * bei Amazon vorbestellen. Zum Bonusmaterial gibt es indes noch keine Details.

Darum geht es in The Zone of Interest



SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß (Christian Friedel) führt ein idyllisches Leben mit Ehefrau Hedwig (Sandra Hüller) und den gemeinsamen fünf Kindern. Doch ihr Haus mit Garten und Swimmingpool befindet sich nicht einfach irgendwo, sondern es liegt direkt an der Mauer zum Konzentrationslager von Auschwitz, das Höß befehligt.

Daran hat sich die Familie mittlerweile gewöhnt und auch die Schüsse und Schreie jenseits der Mauer ihres Grundstücks nehmen sie kaum noch wahr. Doch Rudolfs Versetzung nach Oranienburg scheint ihr bisheriges Leben zu gefährden und bringt Unruhe in ihr eigenes, "kleines Paradies" am Rande der Massenvernichtung.

So verstörend ist das Holocaust-Drama

Der neue Film vom Macher der Sci-Fi-Überraschung Under the Skin überzeugte bereits bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im letzten Jahr mit seiner verstörenden Albtraumwelt, und zwar so sehr, dass Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke geradezu übel davon wurde. Auch die Moviepilot-Community hat starke 7,4 von 10 Punkten vergeben und in der Kritik bei FILMSTARTS gab es hervorragende 4,5 von 5 Sternen.

Im Fazit heißt es hier, dass der Film wie eine einzige Aneinanderreihung von Schlägen in die Magengrube sei. Zudem wird The Zone of Interest als vom Regisseur konzeptionell brillant sowie konsequent ausbuchstabiert bezeichnet und fahre trotz der mittlerweile häufiger dargestellten "Banalität des Bösen" besonders tief ins Mark.



