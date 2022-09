Jetzt streamen: Einer der besten Horrorfilme des Jahres – er setzt eine Kultreihe genial fort

Bei Sky Ticket bzw. WOW könnt ihr jetzt den neusten Scream-Film streamen. Teil 5 geht aufregende Wege als Mix aus Reboot und Sequel und setzt die Horror-Reihe mit viel Härte, Witz und cleveren Ideen fort.

Über 10 Jahre nach Scream 4 ist die Kult-Horrorreihe dieses Jahr endlich ins Kino zurückgekehrt. Der neue Scream-Teil ist natürlich keine gewöhnliche Fortsetzung, sondern ein eigenwilliger Mix aus Reboot und Sequel.

Ab jetzt könnt ihr Scream endlich im Abo bei Sky Ticket aka WOW streamen. * Horror-Fans dürfen sich die großartige Verbindung von spannender Härte, gelungenem Humor und cleveren Ideen nicht entgehen lassen.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller Scream-Filme:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle SCREAM Filme

Scream 5 trumpft mit Meta-Ideen und klassischer Horror-Spannung auf

Im fünften Teil der Reihe wird eine neue Generation junger Charaktere in die Mordserie rund um den berüchtigten Ghostface-Killer verstrickt. Alles beginnt mit dem Angriff auf Tara (Jenna Ortega), durch den ihre ältere Schwester Sam (Melissa Barrera) wieder nach Woodsboro zurückkehrt. Die bekannten Hauptfiguren Sydney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courteney Cox) und Dewey Riley (David Arquette) tauchen natürlich auch wieder auf.

Schon die Intro-Sequenz als wichtiges Markenzeichen der Scream-Saga bringt das Franchise in die Gegenwart. Diesmal sind es vor allem anspruchsvollere Filme der "Elevated Horror"-Strömung wie It Follows oder Der Babadook, die von Tara beim Telefon-Terror durch Ghostface erwähnt werden.

Danach wirkt der fünfte Teil selbst wie eine Absage an allzu intellektuelle Genre-Vertreter, denn Scream 5 dürfte mit seinen ziemlich heftigen Mordsequenzen der bislang brutalste Film der Reihe sein. Die Spannungsszenen werden trotzdem mit viel Humor aufgelockert, wodurch der Ton der vorherigen Scream-Filme wieder perfekt getroffen wird.

Das Smarteste an Scream 5 ist aber das Spiel mit der Erwartungshaltung des Publikums. Das Regie-Duo Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin rechnet gnadenlos mit nostalgischer Verklärung ab und schießt gezielt gegen toxische Teile von Fangemeinden wie beispielsweise im Fall von Star Wars 8: Die letzten Jedi.

Als klassischer Slasher mit viel Spannung und Härte sowie intelligente Erweiterung der typischen Meta-Einfälle der Reihe ist Scream 5 einer der besten Horrorfilme des Jahres.

Habt ihr Scream 5 schon gesehen oder wollt ihr ihn noch schauen?