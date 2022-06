John Wick-Ersatz mit Mega-Star geht weiter: Auf diese Action-Reunion warten wir seit 18 Jahren

Eine der besten John Wick-Alternativen der vergangenen Jahre ist The Equalizer mit Denzel Washington. In Teil 3 der Action-Reihe erwartet uns eine besonders schöne Reunion.

Wenige Filme haben das Actionkino der 2010er Jahre dermaßen geprägt wie John Wick. Wenn es eine alternative Reihe gibt, die Keanu Reeves' Auftragskiller in Schach halten kann, dann sind es die The Equalizer-Filme mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Nach zwei erfolgreichen Leinwandabenteuern folgt jetzt der dritte Teil.



Seit Anfang des Jahres ist die Produktion von The Equalizer 3 offiziell. Nachdem der Film zuletzt einen Kinostart im August 2023 erhalten hat, erreicht uns jetzt die nächste spannende Neuigkeit: Niemand Geringeres als Dakota Fanning schließt sich der Fortsetzung an, wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat.

Action-Reunion in The Equalizer 3: Denzel Washington und Dakota Fanning wieder vereint

Das Casting wartet mit einer poetischen Note auf: Fanning und Washington waren war 18 Jahren in dem großartigen Mann unter Feuer von Action-Legende Tony Scott zu sehen. Damals beschützte Washington als gewissenhafter Bodyguard die von Fanning verkörperte Figur. Jetzt treffen sie erstmals wieder in einem Actionfilm aufeinander.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mann unter Feuer schauen:

Mann unter Feuer - Trailer (Deutsch)

Welche Rolle Fanning in The Equalizer 3 genau einnimmt, ist unklar. Regisseur Antoine Fuqua, der bereits die ersten zwei Teile inszenierte, bekundete Interesse, die Reihe international auszuweiten. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Equalizer-erfahrenen Richard Wenk, der ebenfalls in Lethal Weapon 5 involviert ist.

The Equalizer 3 startet am 31. August 2023 in den deutschen Kinos.

