Joko und Klaas torpedieren Grey's Anatomy-Start: ProSieben ändert Programm

Greys Anatomy Fans aufgepasst: ProSieben ändert überraschend sein Programm. Schuld sind Joko und Klaas. Erfahrt hier alles über die Verschiebungen vor Staffel 16.

Wegen einer Sondersendung verzögert sich der Start der 16. Staffel Grey's Anatomy bei ProSieben, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekanntgab. Grund ist die Show Joko & Klaas gegen ProSieben. Gewinnen die Moderatoren ihr Duell gegen den Arbeitgeber, stellt der ihnen 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.

Nach Joko und Klaas Live: Dann geht Grey's Anatomy Staffel 16 los

Mit einer Viertelstunde Verspätung, also um 20.30 Uhr startet die 16. Staffel Grey's Anatomy bei ProSieben. Bei Joyn, dem Streamingdienst von ProSieben *, könnt ihr die Folgen übrigens jetzt schon und ohne Joko und Klaas-Störung sehen.

Hintergründe: Das hat es mit der Joko und Klaas-Sondersendung auf sich

Die Mittwochssendungen "leiden" nicht zum ersten Mal unter dem ProSieben-Tribut an Joko und Klaas. Bereits seit dem letzten Jahr zersprengen die Moderatoren das Programm ihres Senders. Hätten die Joko und Klaas ihr Duell gestern gegen ProSieben verloren, hätten sie übrigens einen Beitrag über den jeweils anderen für die Boulevard-Show red drehen müssen.

Die 15 Minuten Anarchie tuen aber auch ProSieben gut. Im Herbst 2019 nutzten Joko und Klaas ihre Sendezeit für ein politisches Statement, das anschließend viral ging.

Grey's Anatomy Staffel 6 - Der Trailer

Grey's Anatomy - S16 Trailer (English) HD

Wie geht es in Grey's Anatomy 16. Staffel weiter?

Durch die Nachrichten aus Übersee haben wir natürlich schon viel Wissen zu Staffel 16 von Grey's Anatomy. Wir können uns nun selber ganz frisch in die weiteren Entwicklungen im Grey-Sloan-Krankenhaus stürzen.

Nach allem, was im Staffel 15-Finale passiert ist, sehen sich die Ärzte mit vielen Problemen konfrontiert und so wird der Staffel 16-Auftakt dramatisch verlaufen. Hier wird nämlich endlich geklärt, ob Meredith weiter Medizin praktizieren darf, wie sich die Dreiecks-Beziehung von Owen, Teddy und Tom weiterentwickelt und welche neuen Herausforderungen sich zum Beispiel Alex Karev (Justin Chambers) stellen muss.



Moviepilot-Podcast zu Supernatural: Warum die Serie so beliebt ist

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Max, Esther und Andrea, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was das Serienphänomen Supernatural so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.



*Bei diesem Link zu Joyn handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von den Joko und Klaas-Aktionen?