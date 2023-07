Josh Hartnett hat Batman und (!) Superman abgelehnt: Jetzt könnt ihr sein Riesen-Comeback im Kino schauen

In Oppenheimer feiert Josh Hartnett gerade sein wohl größtes Kino-Comeback. In den letzten 15 Jahren gab es von dem Star bis auf seine Serien-Rolle in Penny Dreadful wenig zu sehen. Das hat Gründe.

In den frühen 2000er-Jahren galt Josh Hartnett durch Rollen in Filmen wie Black Hawk Down und Pearl Harbor als nächster großer Hollywood-Star in jüngerem Alter. Einige Jahre später wurde es immer ruhiger um den Schauspieler, der zuletzt am meisten Aufmerksamkeit durch die Fantasy-Serie Penny Dreadful bekam.

Jetzt kehrt Hartnett aber langsam immer mehr ins Kino zurück. Sein Hollywood-Rückzug hatte Gründe, zu denen auch abgelehnte Rollen von Superhelden-Ikonen gehören.

Josh Hartnett lehnte damals Superman und Batman ab

2003 gab es die Meldung, dass Hartnett Superman in einem neuen Film mit dem DC-Helden spielen soll. Der Schauspieler lehnte die Rolle jedoch ab. Im Metro-Interview sprach er 2020 nochmal darüber, dass er damals keinen Vertrag unterschreiben wollte, der ihn gut 10 Jahre lang an ein Franchise binden würde.

Genauso wie Superman lehnte Hartnett daher auch die Rolle als Batman ab, die schließlich Christian Bale in Batman Begins von Christopher Nolan spielte. Laut Comic Book Movie war der Star damals viel mehr an der Hauptrolle in Prestige - Die Meister der Magie interessiert, für die Nolan den Darsteller wiederum nicht besetzen wollte. Dass er Nolan eine Absage erteilte, bereute im Nachhinein mehr als seine Superman-Absage.

Gerade feiert Josh Hartnett sein größtes Kino-Comeback

Im Interview mit MR PORTER sprach der Schauspieler Anfang 2021 darüber, dass er sich vor allem aus Hollywood zurückzog, weil er lieber sein Leben leben wollte. Mittlerweile scheint es ihn aber wieder stärker ins Kino zu treiben. In den neueren Guy Ritchie-Filmen Cash Truck und Operation Fortune war Hartnett in Nebenrollen zu sehen.

Sein bisher größtes Kino-Comeback feiert der Star gerade mit einer wichtigen Nebenrolle, die ihn mit seiner verpassten Chance von damals versöhnte. In Christopher Nolans neuem Film Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe spielt Hartnett den bekannten US-Atomphysiker und Nobelpreisträger Ernest Lawrence. Der Blockbuster läuft zurzeit im Kino.

