Kannibalen-Horror bei Netflix: Alle 34 neuen Filme und Serien der Woche

Diese Woche sorgt Netflix wieder für ein bunt gemischtes Programm aus Filmen und Serien. Wir zeigen euch alle neuen Titel in unserer Übersicht.

Halloween steht vor der Tür und das macht sich auch bei Netflix bemerkbar. Zumindest teilweise, denn der Streamingdienst hat diese Woche neben Horror generell ein abwechslungsreiches Angebot an neuen Filmen und Serien am Start.

Wer zu Halloween trotzdem am meisten Lust auf ordentlich Horror hat, sollte einen Blick auf Kadaver werfen. In dem norwegischen Film werden die Überlebenden einer atomaren Katastrophe in ein Hotel getrieben, wo ein seltsames Theaterstück in kannibalistisches Grauen umschlägt.

Wer sich lieber zahmer und subtiler gruselt, kann Rebecca von Ben Wheatley streamen. In der Neuauflage des Literaturklassikers, der unter anderem auch schon von Alfred Hitchcock verfilmt wurde, findet ein junges Paar (Lily James und Armie Hammer) heraus, dass der Geist der vorherigen Ehefrau des Mannes das Familienanwesen noch immer fest im Griff hat.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Rebecca anschauen

Rebecca - Trailer (Deutsche UT) HD

Für Serienfans ist Barbaren der größte Netflix-Neustart der Woche. Die deutsche Produktion wird schon jetzt viel mit Vikings verglichen. Das liegt daran, dass auch Barbaren wahre Begebenheiten mit einer fiktionalen Geschichte mixt. Erzählt wird die Schlacht der germanischen Stämme gegen die römische Supermacht dabei unterhaltsam und mit ordentlich Action.

Wer sich lieber anschauen will, wie Schach zum spannenden Gefecht werden kann, sollte Das Damengambit streamen. Die Serie mit Anya Taylor-Joy, die kürzlich als neue Furiosa im nächsten Mad Max-Film gecastet wurde, schildert die Geschichte einer Schachspielerin, die schon in jungen Jahren zu Weltruhm gelangte und mit Suchtproblemen zu kämpfen hat.

Schaut euch den Trailer zu Das Damengambit an

Das Damengambit - S01 Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer ist unsere Liste nicht zwingend final. Netflix veröffentlicht neben den vorab angekündigten Titeln gerne mal Überraschungen, die nicht vorab angekündigt worden sind.

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?