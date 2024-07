Kaum ein Blue Bloods-Fan weiß davon: Tom Selleck hat eine 9-teilige Cop-Filmreihe bei Amazon

Neben seiner Blue Bloods-Paraderolle als Frank Reagan hat Tom Selleck auch eine andere Reihe als Cop gestartet. Die Filme dazu bekommt ihr bei Amazon.

Das Blue Bloods-Ende ist längst in Stein gemeißelt. Ab Oktober wird in den USA der zweite Teil der 14. Staffel ausgestrahlt, danach ist Schluss. Wer insbesondere von Hauptdarsteller Tom Selleck als Polizeifamilien-Oberhaupt Frank Reagan schwer Abschied nehmen kann, findet unter anderem bei Amazon Ersatz. Der Star hat ab 2005 nämlich eine Cop-Reihe gestartet, aus der schon neun Filme erschienen sind.

Neben Blue Bloods hat Tom Selleck eine Cop-Reihe im Jesse Stone-Universum

Seit 2005 ist der Star auch als Ex-Detective Jesse Stone in der Filmreihe nach den gleichnamigen Romanen von Robert B. Parker zu sehen. Seitdem sind bislang neun Filme mit dem Blue Bloods-Hauptdarsteller erschienen. Dazu zählen:

CBS Tom Selleck als Jesse Stone im ersten Film der Cop-Reihe

In der Handlung der Reihe spielt Selleck den ehemaligen Detective Jesse Stone, der L.A. und seine Exfrau hinter sich gelassen hat, um in einem kleinen Fischerort Police Chief zu werden. Hier verliert er sich abermals in Alkohol und Frauen, während sich die Mordfälle häufen.

Wann kommt das Blue Bloods-Finale in Deutschland?

In den USA soll das Blue Bloods-Finale von Oktober bis ungefähr Dezember ausgestrahlt werden. Wann die letzten acht Folgen der Serie nach Deutschland kommen, ist noch nicht bekannt. Das Ende der Hauptserie muss übrigens noch nicht das Aus für das gesamte Franchise bedeuten. Die Verantwortlichen haben bereits eine neue Serie aus dem Blue Bloods-Universum angekündigt, zu der es noch keine genaueren Infos gibt.

