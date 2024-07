Keanu Reeves gab mehrere Millionen Dollar an Schauspiellegende ab – weil der Star zu viel Geld wollte

Um Al Pacino für Im Auftrag des Teufels zu gewinnen, verzichtete Keanu Reeves damals auf einen großen Teil seiner Gage. Es ist nicht das einzige Beispiel für das spendable Verhalten des John Wick-Stars.

Im Mystery-Thriller Im Auftrag des Teufels ahnt Keanu Reeves in der Rolle eines erfolgreichen Anwalts lange nicht, dass sich hinter seinem neuen Vorgesetzten der Leibhaftige verbirgt.

Als der Matrix- und John Wick-Star den Film damals in den 90ern drehte, war der Marktwert seines Co-Stars Al Pacino deutlich höher als sein eigener. Deswegen verzichtete Reeves auf einen großen Teil seiner Gage.

Keanu Reeves gab mehrere Millionen Dollar Gage an Al Pacino ab

Laut Collider hat das Wall Street Journal 2001 darüber berichtet, dass Reeves mehrere Millionen Dollar seiner Gage verzichtete, um die Beteiligung von Pacino zu sichern. Das Studio wollte die hohe Summe für den Heat-Hauptdarsteller nicht aufbringen und so gab Reeves einen Teil seiner Bezahlung ab.

Die Story des Films von Regisseur Taylor Hackford basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andrew Neiderman. Reeves spielt dort den ehrgeizigen Anwalt Kevin Lomax, der vor Gericht viele Fälle für sich verbuchen kann. Dank dieses Erfolgs heuert ihn der Vorsitzende einer einflussreichen New Yorker Kanzlei an. Reeves' Protagonist ahnt jedoch nicht, dass er sich mit dem Teufel höchstpersönlich einlässt.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Im Auftrag des Teufels:

Im Auftrag des Teufels - Trailer (Deutsch)

Keanu Reeves ist oft sehr spendabel gegenüber Crews & Teams

Im Auftrag des Teufels ist nicht das einzige Beispiel, bei dem Reeves seine eigene Bezahlung zugunsten von Menschen um ihn herum niedriger hielt. Bei den Matrix-Fortsetzungen Reloaded und Revolutions verzichtete er laut Collider beispielsweise auf lukrative Back-End-Deals, durch die er prozentual an den Einnahmen beteiligt worden wäre, damit Effekt-Künstler:innen und Kostüm-Designer:innen höhere Gagen bekommen konnten.

Auch interessant für Fans: Keanu Reeves verstand seine vielleicht beste Action-Rolle erst, nachdem er eine Spezialeinheit getroffen hatte



Falls ihr Lust bekommen habt, Im Auftrag des Teufels zu schauen, könnt ihr den Mix aus Mystery-Thriller und Fantasy-Horror gerade im Netflix-Abo streamen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

