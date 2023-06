Kein Zweifel, das ist der größte Sci-Fi-Film des Jahres: Der neue Trailer zu Dune 2 sieht verboten gut aus

Stürzt euch mit dem Trailer zu Dune 2 in die schönsten Bilder seit Avatar 2. Das neue Material heizt die Vorfreude auf das Sci-Fi-Epos mit Zendaya und Timothée Chalamet doppelt und dreifach an.

Man konnte über den ersten Dune vieles sagen: Er war etwas langsam und hatte kein richtiges Ende. Aber er war auch einer der seltenen Filme, in denen wirklich jedes Bild stimmt. Der neue Trailer zur Fortsetzung Dune: Part Two liefert mehr schöne Bilder als euer Instram-Feed in einem ganzen Jahr. Schaut ihn auch an – mit einer Reizüberflutungsgarantie.

Das ist der neue unfassbar schöne Trailer zu Dune 2

Dune Part Two - Trailer 2 (English) HD

Worum geht es in Dune 2?

Dune 2 setzt die Geschichte von Paul Atreides fort, die Denis Villeneuve 2021 mit der Verfilmung von Frank Herberts Roman begann. Der Film konzentriert sich nun auf die zweite Hälfte. Im Bündnis mit den einheimischen Fremen versucht der junge Herzog, die Harkonnen-Herrschaft auf dem Wüstenplaneten zu beenden.

Was ist die Besetzung von Dune 2?

In Dune 2 kehren einige vertraute Figuren zurück, darunter etwa:

Die wichtigsten neuen Cast-Mitglieder sind:

Wann startet Dune 2?

Dune 2 kommt am 2. November 2023 in die deutschen Kinos, es dauert also noch ein wenig. Die Vorfreude auf das Epos ist aber gewaltig. Der Vorgänger schaffte es 2021 in unserer Liste der besten Filme des Jahres auf Platz 1.

