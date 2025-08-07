Keine Chance für Untamed: Große Netflix-Rückkehr nach einem Tag auf Platz 1 der Charts – Fans mussten fast 3 Jahre warten

Nach fast 3 Wochen an der Spitzenposition muss sich Untamed in den Netflix-Charts geschlagen geben. Eine heiß erwartete Serien-Rückkehr steht nach nur einem Tag auf Platz 1.

Nachdem die 3. Staffel von Squid Game über drei Wochen lang an der Spitze der Serien-Charts bei Netflix gestanden hatte, wurden die letzten Wochen von einer brandneuen Thriller-Serie dominiert. Diese konnte sich nicht weniger beachtlich über zwei Wochen auf Platz 1 des Rankings halten. Der Siegeszug von Untamed ist nun jedoch gebrochen – und das verwundert wahrscheinlich die Wenigsten. Denn die neue Nummer 1 ist niemand Geringeres als die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten, die jetzt mit ihrer 2. Staffel zurückgekehrt ist: Wednesday.

Wednesday schießt auf Platz 1 bei Netflix: Große Serien-Rückkehr nach 3 Jahren

Wednesday dreht sich um die titelgebende Addams Family-Kultfigur (Jenna Ortega), die an der Nevermore Academy für Außenseiter:innen morbide Mysterien auflösen muss. In der 2. Staffel kehrt sie für ein neues Schuljahr an das Internat zurück und muss sich mit neuen Gesichtern, einer eigenen Stalkerin sowie brandneuen Mordfällen herumschlagen. Dass sie eine Vision um den Tod ihrer guten Freundin und Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) heimsucht, macht die Sache noch komplizierter und führt sie schließlich hinter ein dunkles Addams Family-Geheimnis.

Schaut hier den Trailer zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die erste Staffel von Wednesday wurde Ende 2022 für Netflix zur unglaublichen Erfolgsgeschichte und ist nach Squid Game Staffel 1 bis heute die weltweit erfolgreichste Original-Serie des Streamers. 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden Stunden verzeichnete der Fantasy-Horror-Auftakt innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung.

Ob Staffel 2 an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Die Chancen stehen jedoch mehr als gut, denn Staffel 2 ist sofort auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Dort steht Wednesday aktuell an der Seite von folgenden Titeln:

Mehr zur großen Wednesday-Rückkehr hört ihr in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

