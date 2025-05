"Komplett ekelhaft": Julia Roberts litt Qualen in romantischer Komödie aus den 90ern

Trotz vieler Romantik-Erfolge gibt es einen Film, der Julia Roberts in den 1990er Jahren das Leben schwer machte. Grund war ihr unausstehlicher Co-Star beim Dreh.

In den 1990ern drehte Julia Roberts zahlreiche Romantikkomödien. Auch Jahrzehnte später zählen Filme wie Pretty Woman und Die Braut, die sich nicht traut noch zu Klassikern unter den Liebesfilmen. Doch nicht mit jedem Co-Star stimmte die Chemie so sehr wie mit Richard Gere.

Trug ihre damalige Verachtung für Nick Nolte dazu bei, dass heute kaum noch jemand I Love Trouble - Nichts als Ärger kennt?

Beim Dreh von I Love Trouble versteckte Julia Roberts ihre Abneigung gegen Nick Nolte nicht

1994 brachte Regisseur Charles Shyer (Alfie) seine Liebeskomödie I Love Trouble, verfasst mit Co-Drehbuchautorin Nancy Meyers (Was Frauen wollen), in die Kinos. Julia Roberts und Nick Nolte spielen darin zwei konkurrierende Reporter aus Chicago, die sich nach einem Zugunfall widerwillig für ihre Recherchen verbünden müssen. Nach anfänglichen Spannungen rücken der journalistische Veteran und die Neuanfängerin enger zusammen, doch hinter der Kamera konnte von einer solchen Harmonie keine Rede sei.

In einem Interview mit der New York Times im Jahr 1993 hielt Julia Roberts mit ihren Antipathien gegenüber Co-Star Nick Nolte nicht hinterm Berg und bezeichnete ihn als "absolut widerlich" (via Variety ):

Vom ersten Moment an, wo ich ihn traf, haben wir uns einander das Leben schwer gemacht und gingen uns auf die Nerven. Er kann total charmant und sympathisch sein, aber auch komplett ekelhaft. Er wird mich für diese Worte hassen, aber er scheint sich alle Mühe zu geben, Leute abzustoßen.

Mittlerweile ist der I Love Trouble-Streit beigelegt

Die zwei Stars gingen nach I Love Trouble also nicht im Guten auseinander. Viel später, im Jahr 2022, erklärte Nolte Business Insider aber, er und Julia Robert hätten ihre Fehde mittlerweile hinter sich gelassen:

Ich habe [nie mehr Kontakt zu ihr aufgenommen]. Aber das Kriegsbeil ist begraben. Es war absurd, was wir damals durchmachten. Das war teils mein Fehler und ein bisschen auch ihrer. Julia heiratete zu Beginn des Films und es war eine dieser Situationen, wo ich alles falsch angegangen bin.

Laut The Numbers spielte der 45 Millionen US-Dollar teure Film I Love Trouble am Ende nur 61 Millionen weltweit wieder ein (zum Vergleich: Pretty Woman machte bei einem Budget von 14 Millionen einen Umsatz von über 460 Millionen). Auch aufgenommen wurde der Film wenig begeistert: Bei Rotten Tomatoes kommt die Romantikkomödie gerade einmal auf 22 Prozent (Kritik) bzw. 33 Prozent (Publikum), bei Moviepilot erreicht sie immerhin eine mittelmäßige 5,5 von 10 Punkten.

Im Stream ist Julia Roberts verhasste RomCom I Love Trouble leider aktuell nirgends verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Adoro Cinema erschienen.